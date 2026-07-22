¿Cuándo es el Festival de Verano en Bogotá y cuál es la programación?

Bogotá se prepara para una nueva edición del Festival de Verano, un evento que une a miles de habitantes de la ciudad entorno al deporte y la cultura con actividades y eventos en diferentes partes de la ciudad. La edición número 29 del Festival de Verano, organizada por la Alcaldía Mayor a través del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), promete ser un evento de talla mundial que se tomará parques y escenarios públicos de toda la capital bajo el lema "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa".



¿Cuándo es el Festival de Verano en Bogotá 2026?

El Festival de Verano 2026 se llevará a cabo del 31 de julio al 31 de agosto, es decir que contará con programación durante un mes completo para los habitantes y visitantes de la capital, quienes podrán disfrutar de una agenda ininterrumpida con más de 60 eventos y actividades totalmente gratuitos. La administración distrital, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, ha diseñado esta programación para todas las edades, incluyendo niños, jóvenes, adultos mayores y deportistas de alto rendimiento.

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"Este Festival es para vivirlo en familia, con amigos y en comunidad. Queremos que cada persona encuentre una actividad para moverse, jugar, cantar, competir o simplemente disfrutar la ciudad. Bogotá está lista para un Festival de Verano de talla mundial, y la invitación es a que nadie se quede por fuera", detalló Daniel García Cañón, director del IDRD.

Para calentar motores, el IDRD ha programado un lanzamiento oficial del evento para este miércoles 22 de julio de 2026. Este evento tendrá lugar en la emblemática Plaza La Santamaría, ubicada en el centro de la ciudad, a partir de las 10:00 a. m.. Durante el lanzamiento, las autoridades presentarán detalladamente los principales eventos de esta edición y será la oportunidad perfecta para que la ciudadanía conozca de primera mano las sorpresas que trae este año el festival, que contará con México como país invitado de honor.



La programación del Festival de Verano 2026

La Alcaldía de Bogotá tiene un gran calendario de eventos con todos los festivales al parque que se llevan a cabo en la ciudad. La agenda del Festival de Verano 2026 está diseñada más allá de la música, pues contará con espacios para que los asistentes jueguen, compitan y disfruten. Algunos de esos eventos son:



Circuito Sudamericano de Voleibol Playa: Una de las paradas más esperadas por los amantes de los deportes sobre arena.

Una de las paradas más esperadas por los amantes de los deportes sobre arena. Copa Internacional de Taekwondo Ciudad de Bogotá 2026: Un encuentro de artes marciales de alto nivel.

Un encuentro de artes marciales de alto nivel. Strongman Bogotá: Una exhibición de fuerza extrema que siempre cautiva al público.

Una exhibición de fuerza extrema que siempre cautiva al público. Otras disciplinas: Habrá competencias de tenis, sóftbol y balonmano playa.

Habrá competencias de tenis, sóftbol y balonmano playa. Festival de Cometas: Un clásico infaltable en el cielo bogotano de agosto.

Un clásico infaltable en el cielo bogotano de agosto. Récord Tren Humano en Patines: Un evento masivo que busca unir a la ciudad sobre ruedas.

Un evento masivo que busca unir a la ciudad sobre ruedas. Sube Monserrate: Actividades para los que prefieren el senderismo y la actividad física en el cerro tutelar.

Actividades para los que prefieren el senderismo y la actividad física en el cerro tutelar. Ciclopaseo Nocturno: Una oportunidad para recorrer la ciudad bajo las estrellas.

Una oportunidad para recorrer la ciudad bajo las estrellas. Red Bull Moto Urbano: Adrenalina pura para los fanáticos del motor.

Por supuesto, uno de los puntos más altos de la programación será el Conciertazo de Verano, programado para el 1 de agosto en la Plaza de Eventos del Parque Metropolitano Simón Bolívar. Este concierto masivo y gratuito contará con una nómina de artistas de diversos géneros para garantizar el ambiente festivo como Calibre 5, Luister La Vox, Jhon Onofre y Proyecto A, entre otros.



Para disfrutar al máximo del festival, el IDRD recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales. Los detalles sobre inscripciones, horarios y recomendaciones específicas para cada evento se publicarán en el sitio web del IDRD y en la aplicación móvil Vive IDRD.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co