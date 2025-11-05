En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Destapan a qué se dedica Ricardo González, implicado en asesinato de Jaime Esteban Moreno: detalles

Destapan a qué se dedica Ricardo González, implicado en asesinato de Jaime Esteban Moreno: detalles

El hombre fue identificado por la Fiscalía General de la Nación como el segundo presunto implicado en la brutal golpiza de la que fue víctima Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, tras salir de una fiesta de Halloween. ¿Quién es? Esto se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 5 de nov, 2025
NOTICIAS CARACOL

