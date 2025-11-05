En las últimas horas el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación identificó por nombre y apellido al segundo presunto implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven de 20 años que murió el pasado viernes 31 de octubre por un trauma craneoencefálico severo producto de múltiples golpes, patadas y empujones que recibió tras salir de una fiesta de Halloween en la localidad de Chapinero, en el oriente de Bogotá.

De acuerdo con fuentes de esta entidad de investigación e imputación, el señalado se llama Ricardo González Castro, de 23 años. El hombre aparece en al menos dos grabaciones que lo ubican en el lugar de los hechos: el primer metraje lo muestra dentro de la discoteca en la que estuvo presente el estudiante de la Universidad de Los Andes, y horas más tarde, aparece en un segundo video de cámaras de seguridad que lo capta corriendo por la calle 64 con carrera 14, punto en el que fue agredido el joven hasta morir.



¿Quién es el segundo presunto implicado en golpiza a Jaime Esteban Moreno en Bogotá? Detalles de su trabajo

El sujeto es uno de los dos sospechosos principales de atacar a Moreno Jaramillo en inmediaciones de la discoteca Before Club tras una fiesta organizada la noche de jueves 30 de octubre por el grupo conocido como 'Relaja la Pelvis'. A través de un comunicado oficial emitido por la dirección del club nocturno, se confirmó que el hecho se reportó "fuera del establecimiento, varios minutos después de que el asistente se retirara del evento", exactamente a casi veinte minutos de su salida, ya que, según los registros del bar, el joven dejó el establecimiento comercial sobre las 2:40 a. m. y, lo que se denunció en principio como una supuesta riña, sucedió alrededor de las 3:05 a. m. "a más de tres cuadras de la Avenida Caracas, en un punto completamente ajeno al perímetro de operación de BEFORE CLUB+".

En este mismo documento, la discoteca puntualizó que los " los presuntos responsables también asistieron al evento". Noticias Caracol conoció una imagen y un nuevo video que los muestra dentro de la instalaciones del local. En la grabación se observa a Ricardo Gonzáles Castro usando una camisa negra y orejas del mismo color en su cabeza junto a otro sujeto con su rostro pintado de rojo con negro, sin camisa y con un pantalón negro. El otro hombre fue identificado por las autoridades como Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, egresado de la Universidad de Los Andes, tras ser capturado en flagrancia la madrugada del 31 de octubre, horas después de ser denunciada la brutal golpiza a la Policía Metropolitana de Bogotá.



Revelan identidad del presunto implicado en el homicidio de Jaime Esteban Moreno NOTICIAS CARACOL

