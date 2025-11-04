El caso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven estudiante de la Universidad de los Andes que fue asesinado tras salir de una fiesta de Halloween en Chapinero, sigue generando conmoción en Bogotá. En medio del dolor por su muerte, el propietario de la discoteca Before Club, lugar donde el joven pasó sus últimas horas con vida, rompió el silencio y relató lo que vio la noche del 30 de octubre.

Andrés Solano Bautista, uno de los dueños del establecimiento y pareja de la congresista María del Mar Pizarro, publicó un video en la página oficial de Facebook de la discoteca en el que reconstruyó el recorrido que hizo Jaime Esteban junto a un amigo antes de ser atacado. Su testimonio busca aclarar lo que ocurrió después de que el joven salió del lugar y se convirtió en víctima de una brutal golpiza.



“Quiero enviarle un mensaje a la familia Jaime Esteban, de verdad, de corazón, que lamentamos mucho lo que pasó. Yo soy padre, padre de dos hijos, y no quisiera que mis hijos salieran de una fiesta y les pasara eso. Que les pasara que salieran con diversión, a entretenerse, y al otro día no llegaran a casa. Eso duele muchísimo”, empezó diciendo Solano.



En la grabación publicada la noche de este lunes, 3 de noviembre, el empresario explicó que el estudiante abandonó el establecimiento alrededor de las 2:40 de la madrugada y que lo hizo en calma. “Jaime sale como a las 2:40 de acá, de Before, se va caminando por esta franja, tranquilamente. Y la verdad, no entiendo por qué coge hacia mano izquierda, que sabemos muy bien qué hacia abajo de la Caracas es algo muy solo, muy peligroso, pero él coge hacia abajo de la Caracas, se va caminando como con un amigo”, contó.

Según su versión, el sector hacia el que se dirigió el joven no es frecuentado por quienes salen de los clubes de Chapinero y que le había parecido una decisión extraña por la hora en la que se retiró de la discoteca. “Como ya sabemos, el comercio de Chapinero está hacia arriba, todo esto son clubes, personas, vida, pero hacia abajo es algo muy solo. A las tres de la mañana es algo muy solo. Jaime coge hacia abajo, él se va caminando con su amigo tranquilamente, porque realmente desde Before no pasó nada, ni peleando allá, ni se vinieron peleando ni nada por el estilo, pero tampoco entendemos, eso es materia de investigación, por qué coge hacia abajo”, explicó.

Solano señaló que la decisión del joven de caminar por esa zona pudo estar relacionada con la dificultad para conseguir transporte desde las 2 de la mañana, una problemática, que según aseguró, afecta la vida nocturna de la capital. “También es ir entendiendo un poco la historia: de pronto yo salgo a las tres de la mañana e intento coger un medio de transporte y de verdad es muy complicado coger un Uber, un taxi, como todo el mundo sale a esa hora y no hay otros medios de transporte públicos como un TransMilenio para que ayuden a la movilidad”, dijo.

De acuerdo con lo que reconstruyó el propietario, Moreno caminó cerca de veinte minutos por calles desoladas. Los registros oficiales indican que la riña y los múltiples golpes que recibió Jaime Esteban ocurrieron hacia las 3:05 de la madrugada del 31 de octubre y que empezaron sobre la calle 64 con carrera 14, cuando Moreno Jaramillo recibió el primer golpe, y que terminaron una cuadra después, en la carrera 15, con calle 64, momento en el dos sujetos volvieron a interceptar los jóvenes tras huir.

“A las tres de la mañana no hay un medio de transporte efectivo. Las personas luchan mucho para tomar un transporte y tengan en cuenta que Jaime salió como a las 2:40 y los hechos pasaron como a las 3:10. Estuvo como veinte minutos en las calles de Bogotá, pero eso les pasa casi a todos que salen en la noche de algún club o reunión”, explicó.

El empresario recorrió el mismo trayecto que habría hecho el joven estudiante y mostró el punto donde ocurrió la agresión. “En esta parte, aquí (doblando la segunda esquina de la carrera 14) es donde él va caminando y sin él darse cuenta pasan los hechos. Aquí entre varias personas lo cogen a puño, a pata y bueno, ya sabemos lo que pasa, una vida que deja esta ciudad de Bogotá por la noche, con todas las inseguridades, las problemáticas”, señaló en el video. Agregó que esa zona, donde se produjo el ataque, es solitaria y con poca presencia de locales abiertos. “De esta cuadra, que es donde pasa, hacia allá (doblando a la derecha) lo único que hay es otro club, que es lo único que queda, de resto, como pueden ver, es muy solo esta zona”, comentó.

Solano aseguró que, aunque los hechos ocurrieron lejos del establecimiento, la tragedia representa una pérdida para todo el sector nocturno. “Para Before es una gran derrota porque, independientemente que haya pasado tan lejos de Before y ya después de que haya salido tras un buen tiempo, es una gran derrota porque esto no tiene que pasar y hay que seguir luchando para que podamos llevar la fiesta, el entretenimiento de una manera sana, con amor, con cultura y regresemos a las casas bien”, manifestó.

En la publicación que acompañó el video, la discoteca expresó su solidaridad con la familia del joven y afirmó que está colaborando con las autoridades. “Es una gran derrota para @before_col y para la noche bogotana. Desde lo más profundo de su corazón le envía mucha fuerza a la familia y amigos de Jaime Esteban. Estamos colaborando con los videos y todo lo que esté en nuestras manos para esclarecer los hechos”, se lee en el comunicado.

Detalles de los capturados: así fue brutal agresión a estudiante de Los Andes

De acuerdo con lo que ha conocido Noticias Caracol, Jaime Esteban fue atacado alrededor de las 3:05 de la madrugada del 31 de octubre, cerca de la calle 64 con carrera 14. El joven y un amigo caminaban por la zona cuando fueron interceptados por un grupo de hombres. Según testigos, una mujer les gritó a los agresores señalando a Jaime como “el de la discoteca”. Los sujetos lo golpearon en el rostro y la cabeza, dejándolo inconsciente. Un reciclador que pasaba por el lugar fue quien corrió hasta el hospital de Chapinero para pedir ayuda, mientras una vecina, Emperatriz Carreño, observó la escena desde su ventana y alertó a las autoridades. “Él se rompió la cabeza y era mucha sangre, mucha sangre caía de su boca… yo quiero que la familia sepa que estoy a su disposición, porque eso fue terrible”, narró para este medio.

Moreno fue trasladado por la Policía al hospital de Chapinero y, debido a la gravedad de sus heridas, remitido al Simón Bolívar, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos hasta su fallecimiento, ocurrido horas después. El diagnóstico médico confirmó un trauma craneoencefálico severo.

Tras el hecho, las autoridades confirmaron que durante la madrugada de los hechos fueron capturados Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres. Suárez Ortiz fue identificado como uno de los presuntos responsables de la fuerte golpiza que recibió el joven de 20 años que cursaba Ingeniería de Sistemas y era reconocido entre sus compañeros por su disciplina y carácter tranquilo.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.