Desmantelan nuevo escándalo de corrupción en departamentos de Colombia con regalías

La Fiscalía General de la Nación reveló un entramado de corrupción que se había camuflado bajo una asociación de municipios denominada Asociación de Municipios del Caribe (Aremca). Se señala al esquema de haber direccionado contratos de proyectos que fueron financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Sin embargo, las autoridades notaron que habría irregularidades en la ejecución y en la apropiación de dineros públicos.



De acuerdo con lo expuesto por el ente acusador, estas neve personas se habrían articulado para que Aremca se encargara de la ejecución de las regalías por parte de alcaldías y gobernadores. "Recibido el aval, al parecer, direccionaron 101 proyectos por una cuantía superior a 496.000 millones de pesos", señala la Fiscalía. Dichos contratos buscaban implementar obras civiles, interventorías o planes ambientales, de saneamiento básico, agricultura y alimentación que impactaban a zonas como Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.



¿Quiénes son los capturados?

El CTI de la Fiscalía materializó nueve capturas en Arauca, Barranquilla y Cantagallo (Bolívar) por ese caso. Se trataría precisamente del creador, representantes legales, coordinadores de planeación y financieros y la tesorera de la asociación. Ellos fueron identificados Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Saez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán German, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo.



De acuerdo con el material probatorio que tiene la Fiscalía a su poder, las contrataciones habrían violado los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva. Además, estas personas se habrían apropiado indebidamente de recursos de regalías por 3.200 millones de pesos en iniciativas que deberían haberse cumplido en el departamento de Arauca.

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La investigación indicó también que Aremca habría dejado de retener 14.000 millones de pesos que correspondían la contribución especial de obra pública, un tributo que contempla un aporte del 5% del valor total de los contratos suscritos con entidades estatales para financiar el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).



Así las cosas, los capturados serán presentados por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción ante un juez de control de garantías por su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, enriquecimiento ilícito de particulares, entre otros.

Entre tanto, la acción judicial será uno de los casos que tendrán prioridad en el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, que está encargado de identificar y judicializar a los implicados en hechos de corrupción que comprometan recursos del Sistema General de Regalías (SGR).



Paula Rozo

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