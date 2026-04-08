¿Cuáles son las ocho estaciones de TransMilenio que conectarán con el Metro de Bogotá?

La empresa Metro de Bogotá y la Alcaldía Mayor confirmaron que la primera línea del metro contará con 16 estaciones, 8 de ellas conectarán con TransMilenio. A medida que el proyecto avanza, también se van aclarando detalles clave sobre cómo se va a mover la gente cuando el sistema empiece a operar. Uno de esos puntos es la conexión con TransMilenio, que seguirá siendo parte central del transporte en la ciudad.



No se trata de conexiones “cercanas” o de caminar varias cuadras, sino de enlaces pensados para pasar de un sistema a otro sin salir a la calle y sin pagar un segundo pasaje. Estas conexiones se concentran en corredores que hoy ya mueven a miles de personas todos los días: el suroccidente, la NQS y, sobre todo, la avenida Caracas. A continuación, Noticias Caracol le comparte un repaso por cada una de las ocho estaciones donde el metro y TransMilenio se van a encontrar.



Estaciones de TransMilenio que conectarán con el Metro de Bogotá

1. Portal Américas

En el extremo sur de la línea aparece la primera conexión. La estación del metro ubicada en la avenida Villavicencio se integrará con el Portal Américas de TransMilenio. Este punto ya funciona como un gran intercambiador para Kennedy y Bosa, con rutas troncales y alimentadoras. Con el metro, el Portal Américas pasará de ser un punto de llegada en bus a un acceso directo al nuevo corredor férreo que cruzará la ciudad de sur a norte. La idea es que el cambio entre sistemas sea rápido y sin cruces complicados.



2. SENA (NQS Sur)

Más al norte, sobre la NQS, está la conexión con la estación SENA de TransMilenio. Esta fue una de las primeras en cerrar por las obras del metro y también una de las más comentadas por el impacto en la movilidad del sur. Aquí el metro irá elevado mientras que TransMilenio seguirá a nivel. El diseño contempla el paso directo entre las plataformas, algo que hoy no existe en este sector y que concentra buena parte de los viajes hacia el centro.



3. Hospital (HOMI)

Al llegar a la avenida Caracas, la primera conexión es con la estación Hospital. Este punto sirve a barrios del suroriente y a centros de salud que generan viajes constantes durante todo el día. La integración busca ordenar una zona donde hoy coinciden buses, peatones y tráfico mixto. Con el metro, este tramo de la Caracas cambia su lógica: deja de ser solo un paso obligado y se convierte en un punto de intercambio modal.



4. Avenida Jiménez

La estación de la Avenida Jiménez es uno de los cruces más conocidos del sistema de transporte en Bogotá. Hoy allí confluyen TransMilenio, rutas zonales y el Eje Ambiental. Con el metro, esta estación se consolida como un nodo central. La conexión directa permitirá que quienes viajen en TransMilenio por la Caracas puedan subir al metro sin cambiar de zona paga, algo que reduce tiempos y filas.



5. Central (Calle 26)

Un poco más al norte aparece la estación Central, ubicada en la calle 26. Esta conexión no solo será con TransMilenio, sino también con el Regiotram de Occidente, lo que convierte este punto en uno de los más movidos del sistema. Aquí confluyen viajes desde el occidente de la ciudad, el aeropuerto y el centro. La integración con el metro apunta a organizar ese flujo que hoy se reparte entre buses troncales y tráfico mixto.



6. Calle 45

La estación Calle 45 marca la entrada al sector universitario de Chapinero. TransMilenio ya mueve allí una cantidad importante de estudiantes y trabajadores que se desplazan desde distintos puntos de la ciudad. La llegada del metro no elimina el uso del bus, pero sí ofrece una alternativa para trayectos largos. El paso entre ambos sistemas se hará dentro del mismo complejo de estación.



7. Calle 63

Unas cuadras más arriba está la conexión en la Calle 63. Este tramo de la Caracas concentra viajes provenientes del occidente y del norte, y también sirve como punto de acceso a zonas residenciales. La estación del metro se ubicará sobre el eje de la Caracas, justo donde hoy opera TransMilenio. La idea es que el cambio de modo no implique salir de la estación ni cruzar semáforos.



8. Calle 72

La última conexión directa está en la Calle 72, punto donde termina la Línea 1 del metro. Esta estación se integra con TransMilenio en un sector que ya funciona como límite operativo para muchas rutas. Aquí el metro se convierte en una alternativa para continuar viajes hacia el norte o para redistribuir pasajeros que hoy solo usan bus. Es un punto de cierre para la línea, pero también de redistribución de viajes.

Metro de Bogotá: estaciones que conectarán con TransMilenio en Bogotá - Metro de Bogotá

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"Nuestras estaciones tendrán arquitectura bioclimática, que se traduce en que las estaciones no requerirán aire acondicionado ni ventilación mecánica, reduciendo los costos de operación del metro; además, se buscará reducir el impacto urbano y visual con estaciones ligeras y transparentes. Las estaciones serán abiertas, con visibilidad desde el exterior, para mejorar la sensación de seguridad de los usuarios. Tendrán identidad de ciudad, serán amables con el entorno y agradables para la circulación de los pasajeros", indicó la empresa Metro de Bogotá.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL