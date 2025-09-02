Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
CORTES DE AGUA
ÁLVARO LEYVA
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / El sauna de antiguo burdel El Castillo ahora es sala de juegos infantiles: así fue la transformación

El sauna de antiguo burdel El Castillo ahora es sala de juegos infantiles: así fue la transformación

Esta es la historia de cambio de El Castillo, hoy un lugar dedicado al arte y la cultura tras un pasado narco y de explotación sexual.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: septiembre 02, 2025 11:48 a. m.
Comparta en:
El Castillo de las artes.
El Castillo de las artes.
Juan Santacruz Idartes y Noticias Caracol