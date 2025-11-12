Esta es la identidad del conductor que murió tras ser linchado por motociclistas en Bogotá

La localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, vivió una noche de caos este 11 de noviembre luego de que un siniestro vial terminara en una tragedia. De acuerdo con las versiones preliminares, el conductor de un carro particular chocó con un motociclista.

Estos hechos ocurrieron en la avenida 68 con avenida Las Américas, cuando -al parecer- el conductor de un vehículo tipo campero, de color azul y placas EUO-040, se accidentó en ese punto con un motociclista. En la situación, según las indagaciones, decidió irse del lugar del siniestro.



En ese momento, otros motociclistas quienes se percataron de la situación comenzaron una persecución por toda la avenida de Las Américas, en busca del conductor del campero azul. De hecho, el coronel Álvaro Mora, comandante operativo número 3 de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que esa persona venía realizando maniobras peligrosas por la vía.



“Aproximadamente 200 personas persiguieron a una persona que se desplazaba en un vehículo tipo campero de color azul, quien venía embistiendo y realizando maniobras peligrosas, afectando la movilidad e intentando impactar negativamente a estos motorizados”, detalló sobre lo ocurrido.

Incluso, señaló el coronel Mora, un uniformado de la Policía quien se desplazaba en moto también fue alcanzado por el conductor del campero y lo impactó.



¿Quién era el conductor asesinado en Bogotá?

La persecución contra el conductor de campero, quien fue identificado como Mauricio Cendales Parra, fue por varias cuadras, pasadas las 10 de la noche. Para intentar eludir a los motociclistas, Cendales decidió desviarse entre los barrios Castilla y Tintal; sin embargo, fue en ese sector cuando la turba de moteros lo alcanzó.

Noticias Caracol conoció que Cendales Parra perdió el control del vehículo y chocó con unos puestos ambulantes de comidas rápidas. Es en ese momento cuando los motociclistas rompen los vidrios, lo sacan de la camioneta y lo agreden con patadas, puños y otros elementos contundentes.

Reporteros de este medio de comunicación llegaron a la zona donde ocurrió el grave caso, notando que en el lugar había incluso ladrillos que se habrían usado para atacar el campero azul. También hay otros elementos, como vidrios rotos y vísceras de cascos.

De acuerdo con el coronel Mora, la Policía llegó para detener la agresión e intentar proteger a la persona agredida. Lo alcanzaron a trasladar a la Clínica del Occidente, también en la localidad de Kennedy, donde finalmente falleció por la gravedad de las heridas.

Las autoridades explicaron que están revisando las cámaras de seguridad tanto del lugar donde el conductor del campero habría realizado las infracciones y maniobras peligrosos y también de la zona de la agresión. Estas imágenes serán claves para determinar las responsabilidades de quienes mataron a la persona.

Otro de los análisis que esperan las autoridades para avanzar con la investigación son los pruebas de alcoholemia, con los cuales se determinará si Cendales Parra estaba manejando en estado de ebriedad.

