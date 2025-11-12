En vivo
BOGOTÁ / Esta es la identidad del conductor que murió tras ser linchado por motociclistas en Bogotá

Esta es la identidad del conductor que murió tras ser linchado por motociclistas en Bogotá

La Policía analiza cámaras de seguridad en busca de los motociclistas involucrados en la muerte del conductor. Estos son los detalles de lo que ocurrió en el sur de Bogotá.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 12 de nov, 2025
Motociclistas linchan a conductor en Bogotá.

