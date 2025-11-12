Más de 200 motociclistas lincharon y mataron a golpes a conductor que causó un accidente en Bogotá

La noche de este martes 11 de noviembre se reportó un grave incidente en el sur de Bogotá en el que falleció un hombre tras haber sido golpeado por más de 200 motociclistas. Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, el grupo persiguió, alcanzó y golpeó hasta la muerte a un presunto conductor que minutos antes habría causado un siniestro vial.

El caso inició sobre la carrera 68 con la avenida Las Américas, punto donde se registró un accidente que involucró presuntamente a la víctima del hecho, quien conducía una camioneta color azul oscuro, y a un motociclista, que fue arrollado por el vehículo. Versiones preliminares de las autoridades destacaron que el hombre, además, atropelló a varios de los motociclistas que se trasladaban por la carrera, incluyendo a un funcionario de la Policía Nacional que estaba sobre el corredor vial en una motocicleta de la institución.



El señalado huyó del lugar por la avenida 68 hacía el occidente y, aproximadamente, 200 personas que se movilizaban en motos le siguieron el paso. Tras recorrer varios kilómetros, la persecución, en la que el conductor chocó otros a vehículos y a uniformados de la Policía, terminó frente al conjunto residencial Tierra del Sol, en el barrio Casilla, en la localidad de Kennedy. En la entrada del barrio, los presentes sacaron al sujeto de la camioneta y, según testigos consultados por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, algunos de los motociclistas que arribaron al punto fueron quienes procedieron a golpearlo con puños, patadas, palos y hasta con cadenas.



Vecinos y residentes de la zona denunciaron el caso y a los pocos minutos arribaron unidades de la Policía Metropolitana, que controló el caos que se causó en el sector. Las autoridades confirmaron que se trasladó de forma inmediata al hombre lesionado a la Clínica de Occidente, sin embargo, el mismo llegó sin signos vitales al centro médico debido a "politraumatismo" ocasionados durante el linchamiento. En el punto quedó abandonada su camioneta tipo campero del fallecido, la cual terminó con daños materiales. Imágenes y videos compartidos en redes sociales mostraron la magnitud de los daños, entre estos, el parabrisas totalmente destruido.

Noticias Caracol confirmó que el caso se registró sobre las 10 de la noche y que, tras la larga persecución, el conductor perdió el control de la camioneta y se chocó contra unos puestos de vendedores informales de comida justo en la entrada del barrio Casilla. Tras detenerse, los motociclistas acorralaron el vehículo, no permitiendo su salida. En el sector quedaron visores de cascos rotos, ladrillos y vidrios en el suelo.



¿Qué pasó con las otras víctimas? Esto explicó la Policía

El coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana, confirmó que el hecho ocurrió en el sector del Tintal, en la localidad de Kennedy. Según explicó el oficial, “aproximadamente 200 personas que se movilizaban en motocicletas persiguieron hasta este lugar a un ciudadano que se desplazaba en un vehículo campero color azul, el cual desde la avenida carrera 68 con las Américas venía embistiendo y realizando maniobras peligrosas, afectando la movilidad e intentando impactar negativamente a estos motorizados”.

Durante la persecución, un uniformado también resultó involucrado. El coronel Mora detalló que “durante ese trayecto también fue afectado un funcionario de la Policía Nacional que se desplazaba en motocicleta institucional y también se sumó a esa persecución con el fin de evitar más incidentes de tránsito”. Asimismo, puntualizó que una patrulla que realizaba labores de vigilancia en el sistema de TransMilenio en el Portal de Las Américas intentó intervenir para contener la situación y prevenir una tragedia mayor.

Sin embargo, al llegar al sector del Tintal, el intento de control se salió de las manos. “Desafortunadamente, ya aquí en este sector las personas agredieron de manera simultánea a esta persona, la cual fue necesario trasladarla hasta la Clínica de Occidente. Debido a estos politraumatismos esta persona fallece”, precisó el coronel Mora. Añadió que la Policía Nacional revisa las cámaras de seguridad del sistema TransMilenio, de los conjuntos residenciales y de las vías aledañas “con el fin de determinar las placas e identificación de las personas que participaron en esa agresión colectiva a este ciudadano”.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturados ni han entregado información sobre las personas que pudieron haber resultado heridas durante o después del violento hecho registrado en el sector de la localidad de Kennedy. No obstante, el coronel Mora Rodríguez precisó que, en medio de la persecución realizada por la multitud de motociclistas, un funcionario de la Policía Nacional resultó afectado mientras se desplazaba en una motocicleta institucional.

Las autoridades continúan con la recolección de material probatorio y el análisis de los videos grabados por residentes del sector, así como de las cámaras de seguridad de los conjuntos residenciales, del sistema TransMilenio y de la propia Policía Nacional. Con este material buscan identificar las placas de las motocicletas y establecer la identidad de las personas que participaron en la agresión colectiva que terminó con la muerte del conductor.

