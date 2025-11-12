En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Más de 200 motociclistas lincharon y mataron a golpes a conductor que causó un accidente en Bogotá

Más de 200 motociclistas lincharon y mataron a golpes a conductor que causó un accidente en Bogotá

El hecho se reportó la noche de este martes 11 de noviembre en el sector del Tintal, en el sur de Bogotá. Los motociclistas persiguieron a la víctima y lo llegaron a golpear hasta con cadenas. Esto se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 12 de nov, 2025
