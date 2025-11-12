En vivo
Videos del caos por linchamiento de conductor que atropelló hasta un policía: 200 moteros lo mataron

La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que la víctima, de 35 años, conducía una camioneta color azul y que causó varios siniestros de tránsito antes del linchamiento en los que llegó a atropellar a varios motociclistas, un vehículo y hasta la moto de un uniformado. Conozca todos los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 12 de nov, 2025
