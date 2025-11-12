La noche del martes 11 de noviembre, el sur de Bogotá fue escenario de una persecución que terminó en una tragedia. Un conductor, de 35 años, que minutos antes había atropellado a varios motociclistas —entre ellos, a un uniformado de la Policía Nacional—, fue alcanzado por cerca de 200 moteros que lo golpearon hasta causarle la muerte. Los hechos, registrados en múltiples videos difundidos en redes sociales, ocurrieron en inmediaciones del barrio El Tintal, en la localidad de Kennedy.

El incidente comenzó pasadas las 10 de la noche en la intersección de la carrera 68 con la avenida de Las Américas. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el hombre que conducía la camioneta arrolló a un motociclista, quien cayó al suelo. Otros moteros que presenciaron el hecho iniciaron una persecución, mientras el conductor intentaba escapar por la avenida hacia el occidente. En su huida golpeó a otro motociclista, impactó un vehículo particular y alcanzó incluso a una motocicleta institucional de la Policía.

Noticias Caracol confirmó que el conductor fallecido respondía al nombre de Mauricio Cendales Parra y que tenía 35 años de edad. Por lo pronto, se conoció que la persecución avanzó durante varios kilómetros hasta llegar al barrio Casilla, cerca al conjunto Tierra del Sol, en la localidad de Kennedy. Allí, el vehículo perdió el control y se estrelló contra unos puestos informales de comida. Las grabaciones evidencian el momento en que decenas de personas rodean la camioneta sin permitirle salir. Según testigos citados por el medio, el conductor fue bajado a la fuerza y golpeado con puños, patadas, palos y cadenas.



En cuestión de minutos, el lugar se convirtió en una escena de desorden. Vecinos alertaron a las autoridades, y varias patrullas llegaron para dispersar a los agresores y rescatar al hombre herido. Aunque fue trasladado a la Clínica de Occidente, las autoridades confirmaron que llegó sin signos vitales debido a los múltiples traumas sufridos durante el ataque.

Las grabaciones muestran la magnitud del caos. En las imágenes se observa el momento posterior al linchamiento, cuando agentes de la Policía tratan de controlar a la multitud que rodea el vehículo azul oscuro del conductor, completamente destruido. El parabrisas está quebrado, las puertas hundidas y los costados llenos de rayones. Decenas de motociclistas rodean el campero mientras algunos golpean con cascos y puños las latas, cerca de los puestos de vendedores informales donde el hombre también había chocado minutos antes.

En otros clips se aprecia a uniformados acordonando el lugar, dispersando a los curiosos y tratando de restablecer el orden en medio del ruido de las sirenas. Sobre el pavimento quedaron restos de viseras de cascos, ladrillos y vidrios rotos, evidencia del violento ataque. La camioneta del conductor permaneció en el punto hasta entrada la madrugada, rodeada por las autoridades.



¿Qué dijo la Policía Metropolitana de Bogotá? Detalles del siniestr

El coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana, entregó detalles sobre el caso. “Desafortunadamente me permito informar un lamentable hecho sucedido aquí en el sector del Tintal de la localidad de Kennedy. Aproximadamente 200 personas que se movilizaban en motocicletas persiguieron hasta este lugar a un ciudadano que se desplazaba en un vehículo campero color azul, el cual desde la avenida carrera 68 con las Américas venía embistiendo y realizando maniobras peligrosas, afectando la movilidad e intentando impactar negativamente a estos motorizados”, explicó el oficial.

El coronel Mora también relató que, durante el trayecto, un funcionario de la Policía Nacional fue alcanzado por la camioneta. “Durante ese trayecto también fue afectado un funcionario de la Policía Nacional que se desplazaba en motocicleta institucional y también se sumó a esa persecución con el fin de evitar más incidentes de tránsito. Una patrulla que pasaba revista al sistema de TransMilenio también intervino”, indicó.

Sin embargo, la intervención policial no logró contener a la multitud. “Desafortunadamente, ya aquí en este sector las personas agredieron de manera simultánea a esta persona, la cual fue necesario trasladarla hasta la Clínica de Occidente. Debido a estos politraumatismos esta persona fallece. En este momento la Policía Nacional está verificando todas las cámaras del sistema TransMilenio, de la Policía Nacional y de los conjuntos residenciales con el fin de determinar las placas e identificación de las personas que participaron en esa agresión colectiva a este ciudadano”, añadió el comandante.

Los videos grabados por los mismos motociclistas y por residentes del sector son ahora parte del material que la Policía analiza para identificar a los responsables. En ellos se observa cómo decenas de motos se aglomeran sobre la vía, algunas con las luces encendidas apuntando hacia la camioneta destruida. Otras imágenes muestran piedras y ladrillos sobre el asfalto, usados durante el ataque, además de los restos de los cascos y los vidrios del vehículo.

De acuerdo con el reporte policial, durante la persecución se movilizaron cerca de 200 motocicletas que siguieron al conductor por la avenida de Las Américas, desde el Portal hasta el Tintal. Una patrulla que realizaba verificaciones en el sistema de TransMilenio también se sumó al seguimiento en un intento por detener la situación antes de que se agravara.

Las autoridades informaron que, tras los hechos, el sector fue acordonado para la recolección de pruebas y la revisión de las cámaras de seguridad de las zonas residenciales cercanas. Hasta el momento, la Policía no ha reportado capturas relacionadas con el caso ni ha confirmado si algunos de los motociclistas o peatones resultaron heridos durante el altercado.

La camioneta azul en la que se movilizaba la víctima fue retirada del sitio por las autoridades horas después del suceso. El vehículo presentaba daños en todas sus partes: el parabrisas destrozado, los costados hundidos y los faros delanteros quebrados. La Policía Metropolitana de Bogotá continúa con la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar las responsabilidades tanto del conductor como de los motociclistas implicados en la agresión.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL