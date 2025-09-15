TransMilenio tendrá cambios en una estación de la avenida Caracas debido a obras del Metro de Bogotá

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Bogotá continúa con varios cambios en su infraestructura de transporte público. La construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de la ciudad, avanza con fuerza sobre la avenida Caracas. Como parte de este proceso, la estación temporal de TransMilenio ubicada en la calle 34 será intervenida durante los próximos tres meses, generando ajustes operativos que impactarán a miles de usuarios diarios.
La medida, anunciada por TransMilenio S.A. y el concesionario Metro Línea 1, busca facilitar la instalación de estructuras clave para el viaducto elevado del metro, sin suspender el servicio del sistema de buses articulados. Aunque los cambios han sido diseñados para minimizar las afectaciones, los ciudadanos deberán adaptarse a nuevas rutas de acceso y horarios modificados.
La estación temporal Calle 34, ubicada en la troncal Caracas Centro, fue habilitada como solución provisional mientras se construye la estación definitiva Calle 26 del Metro de Bogotá. Esta zona es un punto importante para la movilidad del centro de la ciudad, conectando 12 rutas troncales que movilizan a miles de pasajeros todos los días.
La intervención responde a la necesidad de instalar la viga lanzadora del Metro, una estructura fundamental para el montaje del viaducto elevado que recorrerá la avenida Caracas en sentido sur-norte. Esta viga se ubicará sobre la calle 31, justo en el área de influencia de la estación temporal, lo que obliga a realizar cierres parciales y totales en diferentes momentos.
Los cambios operativos se implementarán en tres fases, cada una con una duración aproximada de dos semanas. El objetivo es garantizar que la estación nunca deje de funcionar por completo, manteniendo el servicio de transporte mientras se ejecutan las obras.
Los cierres se realizarán en horarios específicos: de lunes a jueves entre las 10:00 p.m. y las 4:30 a.m., y de manera continua desde los viernes a las 10:00 p.m. hasta los lunes a las 4:30 a.m. Esto permitirá que las obras se desarrollen en momentos de baja demanda, reduciendo el impacto en la operación del sistema.
A pesar de los cierres, los servicios troncales habilitados en la estación Calle 34 continuarán funcionando con normalidad. Las rutas que se mantendrán activas incluyen:
Estas rutas seguirán conectando con las calles 34 y 36, aunque los usuarios deberán estar atentos a los cambios en los accesos y tiempos de espera, especialmente durante los horarios nocturnos. Conscientes de la complejidad de los cambios, TransMilenio y la Empresa Metro de Bogotá han implementado medidas operativas para orientar a los ciudadanos. Entre ellas se destacan:
Además, se habilitó una oficina de atención al ciudadano en la carrera 13A No. 38-90, donde los usuarios pueden resolver dudas sobre el desarrollo de las obras y los cambios en la operación del sistema.
La primera línea del Metro de Bogotá ya supera el 62% de avance, con más de 5.000 pilotes y 144 vanos completos construidos. Este progreso ha sido posible gracias a la coordinación entre entidades distritales, nacionales y el consorcio encargado de la obra.
Recientemente, se celebró un hito importante: la salida desde Cartagena de los primeros seis vagones que conformarán el tren del sistema ferroviario. Fabricados en China, estos vagones tienen una longitud total de 134 metros una vez ensamblados y están siendo transportados por tierra a Bogotá en camabajas especiales. Se espera que lleguen al Patio Taller de Bosa, donde serán ensamblados y preparados para las pruebas técnicas previstas para 2026.
Publicidad
La intervención en la estación Calle 34 representa un desafío logístico para TransMilenio, pero también una oportunidad para demostrar que la ciudad puede avanzar en grandes obras sin paralizar su sistema de transporte. La clave está en la planificación, la comunicación efectiva y la colaboración ciudadana. Muchos usuarios han expresado preocupación por los tiempos de espera y la congestión que podrían generarse. Sin embargo, las autoridades han reiterado que los cierres fueron diseñados para afectar lo menos posible la operación, y que se mantendrá el servicio en todo momento.
Para evitar contratiempos, se recomienda a los usuarios:
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL