Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / TransMilenio tendrá cambios en una estación de la avenida Caracas debido a obras del Metro de Bogotá

TransMilenio tendrá cambios en una estación de la avenida Caracas debido a obras del Metro de Bogotá

Según la Alcaldía de Bogotá, la primera línea del Metro de Bogotá ya supera el 62% de avance, con más de 5.000 pilotes y 144 vanos completos construidos.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 15, 2025 07:24 a. m.
Comparta en:
TransMilenio tendrá cambios en estación debido a obras del Metro de Bogotá -
Metro de Bogotá - Alcaldía de Bogotá

