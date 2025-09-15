TransMilenio tendrá cambios en una estación de la avenida Caracas debido a obras del Metro de Bogotá

Bogotá continúa con varios cambios en su infraestructura de transporte público. La construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de la ciudad, avanza con fuerza sobre la avenida Caracas. Como parte de este proceso, la estación temporal de TransMilenio ubicada en la calle 34 será intervenida durante los próximos tres meses, generando ajustes operativos que impactarán a miles de usuarios diarios.

La medida, anunciada por TransMilenio S.A. y el concesionario Metro Línea 1, busca facilitar la instalación de estructuras clave para el viaducto elevado del metro, sin suspender el servicio del sistema de buses articulados. Aunque los cambios han sido diseñados para minimizar las afectaciones, los ciudadanos deberán adaptarse a nuevas rutas de acceso y horarios modificados.



¿Por qué se interviene la estación de TransMilenio Calle 34?

La estación temporal Calle 34, ubicada en la troncal Caracas Centro, fue habilitada como solución provisional mientras se construye la estación definitiva Calle 26 del Metro de Bogotá. Esta zona es un punto importante para la movilidad del centro de la ciudad, conectando 12 rutas troncales que movilizan a miles de pasajeros todos los días.

La intervención responde a la necesidad de instalar la viga lanzadora del Metro, una estructura fundamental para el montaje del viaducto elevado que recorrerá la avenida Caracas en sentido sur-norte. Esta viga se ubicará sobre la calle 31, justo en el área de influencia de la estación temporal, lo que obliga a realizar cierres parciales y totales en diferentes momentos.



Tres fases de cierre: ¿cómo se organizarán?

Los cambios operativos se implementarán en tres fases, cada una con una duración aproximada de dos semanas. El objetivo es garantizar que la estación nunca deje de funcionar por completo, manteniendo el servicio de transporte mientras se ejecutan las obras.



Primera fase

Cierre peatonal de la calle 31.

Cierre del acceso al vagón sur.

Ingreso y salida de usuarios únicamente por la calle 32.

Segunda fase

Cierre total del vagón sur.

Cierre de la pasarela peatonal que conecta con el vagón norte.

Acceso habilitado solo por el costado norte.

Tercera fase

Cierre del vagón norte.

Cierre de la pasarela que conecta con el vagón sur.

Acceso peatonal habilitado únicamente por la calle 31.

Los cierres se realizarán en horarios específicos: de lunes a jueves entre las 10:00 p.m. y las 4:30 a.m., y de manera continua desde los viernes a las 10:00 p.m. hasta los lunes a las 4:30 a.m. Esto permitirá que las obras se desarrollen en momentos de baja demanda, reduciendo el impacto en la operación del sistema.



¿Qué rutas de TransMilenio seguirán operando?

A pesar de los cierres, los servicios troncales habilitados en la estación Calle 34 continuarán funcionando con normalidad. Las rutas que se mantendrán activas incluyen:



B18

B27

H20

H27

L18

Ruta fácil 6

A60

F61

C19

F19

B23

K23

D20

Estas rutas seguirán conectando con las calles 34 y 36, aunque los usuarios deberán estar atentos a los cambios en los accesos y tiempos de espera, especialmente durante los horarios nocturnos. Conscientes de la complejidad de los cambios, TransMilenio y la Empresa Metro de Bogotá han implementado medidas operativas para orientar a los ciudadanos. Entre ellas se destacan:



Personal de apoyo en la zona

Auxiliares de tráfico

Señalización especial

Información actualizada en la TransMiApp y el sitio web oficial.

Además, se habilitó una oficina de atención al ciudadano en la carrera 13A No. 38-90, donde los usuarios pueden resolver dudas sobre el desarrollo de las obras y los cambios en la operación del sistema.



¿Cómo avanza el Metro de Bogotá?

La primera línea del Metro de Bogotá ya supera el 62% de avance, con más de 5.000 pilotes y 144 vanos completos construidos. Este progreso ha sido posible gracias a la coordinación entre entidades distritales, nacionales y el consorcio encargado de la obra.



Recientemente, se celebró un hito importante: la salida desde Cartagena de los primeros seis vagones que conformarán el tren del sistema ferroviario. Fabricados en China, estos vagones tienen una longitud total de 134 metros una vez ensamblados y están siendo transportados por tierra a Bogotá en camabajas especiales. Se espera que lleguen al Patio Taller de Bosa, donde serán ensamblados y preparados para las pruebas técnicas previstas para 2026.

La intervención en la estación Calle 34 representa un desafío logístico para TransMilenio, pero también una oportunidad para demostrar que la ciudad puede avanzar en grandes obras sin paralizar su sistema de transporte. La clave está en la planificación, la comunicación efectiva y la colaboración ciudadana. Muchos usuarios han expresado preocupación por los tiempos de espera y la congestión que podrían generarse. Sin embargo, las autoridades han reiterado que los cierres fueron diseñados para afectar lo menos posible la operación, y que se mantendrá el servicio en todo momento.



¿Qué deben tener en cuenta los usuarios que se desplazan por la avenida Caracas?

Para evitar contratiempos, se recomienda a los usuarios:



Consultar diariamente la TransMiApp para verificar accesos habilitados.

Planear sus viajes con anticipación, especialmente en horarios nocturnos.

Seguir las indicaciones del personal de apoyo en la estación.

Utilizar rutas alternas si se presentan congestiones.

Reportar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales.

