Historial criminal del hijo de víctima de masacre en Mesitas asesinado tras funeral de su mamá

Nelson Alberto Rodríguez Morales, de 44 años, salía del funeral de su madre, Sol Margarita Morales Lara, de 67, cuando sujetos lo interceptaron y con arma de fuego le quitaron la vida. La mujer a la que Rodríguez estaba despidiendo fue una de las víctimas de la masacre ocurrida en Mesitas del Colegio el pasado 19 de agosto, específicamente en la vereda San Ramón. Aunque las autoridades continúan investigando la relación entre estos crímenes, se cree que tendrían que ver con ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales.

El comandante operativo de Seguridad A N.3 de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Andrés Darío Obando Prada, informó que “en la localidad de Kennedy, más exactamente en el barrio Carvajal, se presentó un homicidio con un arma de fuego y una persona de 44 años. Esta se encontraba en un funeral y al salir del mismo llegó una persona y sin mediar palabra le realizó un impacto en la cabeza, en lo cual pierde la vida en el lugar de los hechos”. El coronel agregó que “de inmediato, se inició una burbuja investigativa, articulando las diferentes unidades de la Policía Nacional para poder esclarecer los hechos que acontecieron en dicho lugar”.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, también indicó que “el día viernes en la noche se presentó un homicidio en la localidad de Kennedy, en el cual se encontraba esta persona en un centro de velación y, al momento de salir, fue asesinado. Si bien es cierto, él es familiar de una de las personas que estaban velando, que fue una de las personas que murió en la masacre de Mesitas del Colegio, aún no encontramos ninguna relación que tenga que ver con este homicidio y la masacre”.



Víctimas de masacre en Mesitas

Las víctimas mortales de la masacre ocurrida en Mesitas fueron identificados como Ángel Natalia Vaca Santamaría, de apenas 24 años, quien recibió un disparo en la cabeza; Sol Margarita Morales Lara, de 67 y mamá de Nelson Rodríguez, que fue impactada en el pómulo derecho y el cuello; y Jobany Javier Chivata Daza, de 44 años, quien murió tras recibir un disparo en el pómulo izquierdo.



Nelson Alberto Rodríguez tenía antecedentes por tráfico de drogas y violencia intrafamiliar. El diario *El Tiempo*, además, informó que la mamá de la víctima era señalada de liderar una red delincuencial dedicada al expendio de estupefacientes en el sur de Bogotá. Esta mujer, al parecer, lideraba junto con su yerno Jobany Javier Chivata, quien también murió en la masacre de Mesitas, la banda dedicada a la venta de drogas.

En cuanto al hombre asesinado en Kennedy, el medio citado indicó que este ya tenía tres condenas. La primera fue en el año 2006, cuando fue hallado culpable de porte ilegal de armas de fuego y pagó ocho meses de cárcel. La otra sentencia fue por el delito de utilización ilegal de insignias y uniformes.

Finalmente, el delito más reciente por el que Nelson Alberto Rodríguez Morales fue condenado se presentó en el año 2016 por ser coautor de los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes. El Tiempo señaló que la mamá del asesinado fue sentenciada a 10 años en el mismo proceso donde su hijo fue hallado culpable, además de dos integrantes más de la familia.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias