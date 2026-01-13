¿Hay que pagar boleta para entrar al homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena? Envían alerta

La familia y el equipo de trabajo del cantante Yeison Jiménez, fallecido el pasado sábado 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, confirmaron que se realizará un homenaje público para despedir al artista en Bogotá. El evento se realizará mañana miércoles 14 de enero en el Movistar Arena.

Los restos del cantante fueron entregados a su familia hacia las 6 de la tarde del lunes 12 de enero. En el trágico accidente aéreo del sábado 10 también fallecieron otras cinco personas, entre los que se encontraban el piloto y miembros de su equipo de trabajo. El avión, que se dirigía al municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia, se estrelló poco después de despegar del aeródromo de Paipa, en Boyacá.



"Aproximadamente a las 16:11 HL, se confirmó el siniestro de una aeronave de matrícula N325FA en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama, Boyacá. Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis ocupantes de la aeronave", se lee en un comunicado de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronaútica Civil.



¿Hay que pagar boleta para entrar al homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena?

Los detalles oficiales del homenaje a Yeison Jiménez, así como la forma el ingreso serán confirmados en el transcurso de la mañana de hoy martes 13, a través de los canales autorizado, según se lee en un comunicado oficial. "Con profundo respeto y gratitud, la familia, el equipo de trabajo y las personas cercanas a Yeison Jiménez desean agradecer de corazón cada mensaje, palabra y manifestación de amor que han llegado desde todos los rincones del país y del mundo", comenzaron diciendo en el texto.

Tras el anuncio, el equipo del fallecido cantante de música popular compartió otro mensaje en sus canales oficiales, alertando sobre posibles estafas. "Desde el equipo de Yeison Jiménez informamos a la opinión pública y a los medios de comunicación que el homenaje programado para este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena es TOTALMENTE GRATUITO", enfatizan en el texto.

" Hemos sido alertados de que personas inescrupulosas están vendiendo supuestos boletos para este homenaje . Esto es falso. No existe venta de entradas ni intermediarios autorizados. El acceso será libre y sin costo, hasta completar el aforo permitido del recinto. Recomendamos al público no realizar ningún pago, no compartir datos personales y evitar caer en engaños".

Detalles del homenaje público a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

El equipo de Yeison Jiménez confirmó que todos los detalles oficiales del homenaje, así como la información sobre el ingreso, serán comunicados en el transcurso de la mañana de este martes 13 de enero. Estos datos solo serán informados a través de los canales autorizados del artista y su equipo. "Agradecemos a los medios su apoyo para amplificar esta información y ayudar a prevenir estafas en un momento que busca ser de respeto, unión y homenaje".

