Investigan doloroso caso de padre e hijo muertos en Bogotá

Las autoridades confirmaron, este fin de semana, el hallazgo de los cuerpos del niño Adrián Matías Pinzón Calvo y su padre, Marco Antonio Pinzón, en inmediaciones del sector de Los Laches; la principal hipótesis apunta a un presunto homicidio-suicidio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)

El caso ha causado consternación tras confirmarse el fatídico desenlace de la búsqueda de Adrián Matías Pinzón Calvo, un menor de 9 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 17 de enero. El hallazgo del cuerpo se produjo en la mañana del

jueves 22 de enero, cerca de la iglesia de Los Laches, en el sur de la capital.



Junto al cuerpo del menor, las autoridades localizaron el cadáver de su padre, Marco Antonio Pinzón. De acuerdo con los reportes preliminares, ambos cuerpos presentaban impactos de arma de fuego al momento de ser encontrados por las unidades del CTI de la Fiscalía, quienes se encargaron del levantamiento y los actos urgentes en el lugar de los hechos.



(Le recomendamos: Profesor Neill Felipe Cubides fue hallado sin vida, informó Universidad Externado)



Lo que se conoce sobre la desaparición del niño e hipótesis

La última vez que se tuvo noticia del paradero del niño fue cuando salió de su vivienda en el sector de Lucero Bajo, localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, acompañado por su padre. Según el testimonio de la familia, la pérdida de comunicación inmediata con el menor fue lo que encendió las alarmas e inició una búsqueda desesperada que culminó con este trágico descubrimiento.

Publicidad

Aunque el caso sigue bajo una rigurosa investigación, fuentes judiciales le indicaron a Noticias Caracol que una de las líneas que manejan los investigadores sugiere que el padre habría asesinado al menor para posteriormente quitarse la vida. No obstante, esta versión continúa siendo materia de análisis por parte de la Fiscalía General de la Nación, seccional Bogotá, que ha abierto una indagación preliminar.

Por el momento, se esperan los resultados de los análisis judiciales y forenses para esclarecer con exactitud las circunstancias en las que se produjo este lamentable suceso que hoy enluta a la comunidad capitalina.

Publicidad

(Le puede interesar: Taxi, retiros millonarios y forma de muerte: pistas clave en crimen del profesor Neill Cubides)

NOTICIAS CARACOL

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.