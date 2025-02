Joven fue grabado robándose el extintor de un bus de Transmilenio: “Queda uno sin palabras”

Los actos delictivos al interior de Transmilenio continúan siendo un problema para las autoridades y para los ciudadanos que toman este servicio en la ciudad de Bogotá. En esta oportunidad, un joven fue grabado robándose el extintor de un articulado, ante la mirada atónita de los pasajeros.

En video quedó grabado el momento en que el sujeto había desmontado el extintor y luego dejó botada la base que lo sostenía.

(Lea también: Epa Colombia cambia de abogado tras su condena por vandalismo en estación de Transmilenio)

“Queda uno sin palabras”, manifestó un ciudadano que se encontraba dentro del bus de Transmilenio y vio cómo el ladrón se llevaba el matafuego.

Publicidad

Para las personas que presenciaron el hecho, de manera cínica, el joven dijo que “lo intenté a las buenas, pero no se pudo. No me juzguen. Prefiero robarme los extintores que robar celulares”.

Segundos después, el sujeto desactivó el sistema de seguridad de las puertas del articulado, levantó el extintor, forzó la puerta, abrió y escapó del lugar.

Y acá que??? @PoliciaColombia @TransMilenio si así de fácil se roban un extintor y que? Que porque al tipo nadie le dio plata entonces se roban los extintores… será que harán algo? @CarlosFGalan pic.twitter.com/K6tgLc0i2G — David… (@DaviidxPrd) February 11, 2025

Publicidad

Autoridades identifican a sujeto en Transmilenio que estaría robando en la Av 39

En las últimas horas, las autoridades de Bogotá revelaron la imagen de un sujeto que habría estado robando durante varios días en la estación Avenida 39, de Transmilenio.

A través de la red social X, un internauta manifestó que "es increíble como este tipo lleva robando una semana en la estación de Transmilenio de Avenida 39 y la Policía de Bogotá no hace nada. En repetidas ocasiones se ha puesto denuncia y no lo hacen nada".

En videos se ve al sujeto, vestido con chaqueta negra y jean, parado en la estación mientras ve pasar los articulados. Según la denuncia de varios ciudadanos, este hombre aparenta que está esperando una ruta del sistema, pero que realmente se queda durante varios minutos en la estación para robar.

La Policía Metropolitana de Bogotá le confirmó a Noticias Caracol que este hombre se llama Herbinson Antonio Castro Pacheco, oriundo de Barranquilla.

Publicidad

Este hombre, según las autoridades, tiene antecedentes judiciales por el delito de hurto agravado, por un hecho ocurrido en el año 2018, en su ciudad de origen.

Ladrón en TransMilenio. Redes sociales / Policía Metropolitana de Bogotá

Las autoridades han identificado que el sujeto ha sido objeto de medidas correctivas en 2024 y ha recibido seis comparendos por acciones que afectan la convivencia, además de un comparendo por evadir el pasaje. Asimismo, el individuo ha sido trasladado en cinco ocasiones al Centro de Traslado por Protección (CTP) por parte del personal de TransMilenio. Según la Policía, este centro está destinado a proteger la vida de los ciudadanos que puedan poner en riesgo su propia vida o la de terceros.

Publicidad

(Lea también: ¿Es beneficiario de los subsidios de Transmilenio? Consúltelo así desde las máquinas de recarga)

"Hace unos 4 meses lo vi en las mismas en la estación de la calle 76, robó a un chico al lado mío", sostuvo una usuaria de Transmilenio.

La empresa de transporte se refirió a este caso e indicó que, "en este momento, nuestro equipo técnico está revisando el caso. Gracias por el reporte, nos ayuda a mejorar tu experiencia de viaje".