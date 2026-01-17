¿Qué pena enfrentaría el conductor de camioneta involucrado en accidente en Bogotá? Habla experto

El pasado jueves 15 de enero, un suceso devastador ocurrió en una de las avenidas más transcurridas de Bogotá. En la intersección de la avenida carrera 68 con la calle 72, también conocida como avenida Chile, se registró un múltiple accidente de tránsito que cobró la vida de tres personas y dejó siete personas heridas, entre ellas, un niño de cinco años. Los hechos ocurrieron alrededor de las tres de la tarde en el sentido norte-sur, en las inmediaciones del barrio San Fernando, perteneciente a la localidad de Barrios Unidos.

La causa del choque en la avenida 60 con 72 que dejó tres personas muertas

El origen de este lamentable episodio se remonta a un acto delictivo ocurrido minutos antes del choque. Una familia que acababa de almorzar en un restaurante fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Los delincuentes abordaron al conductor de una camioneta, un hombre de 34 años que viajaba junto a su esposa y sus dos hijos menores de edad. Bajo amenazas, los criminales lograron sustraer diversos objetos de valor, entre los que se encontraban una cadena, dos anillos, un reloj y un celular.

Tras el atraco, los sujetos emprendieron la huida, lo que motivó al conductor afectado a iniciar una persecución inmediata por la avenida 68. Durante el trayecto, el nivel de tensión aumentó, especialmente cuando uno de los sospechosos volvió a apuntar con un arma hacia el vehículo donde se encontraba la familia. En medio de este escenario de alta velocidad y adrenalina, la camioneta alcanzó a la motocicleta cerca de un embotellamiento vial. Al intentar realizar una maniobra de interceptación, se produjo una colisión en cadena.



“Cuando el sujeto joven de tez morena y delgado, el cual iba de copiloto, me apuntó nuevamente con el arma… yo me asusté y agaché la cabeza y frené. Fue cuando sentí un impacto: la bolsa de aire se activó”, narró el conductor de la camioneta a la Policía.



El impacto fue de tal magnitud que la motocicleta quedó incrustada violentamente contra la parte posterior de un automóvil gris, un Chevrolet Aveo, que se encontraba detenido por el tráfico de la zona. A su vez, la fuerza del choque proyectó este vehículo particular contra una volqueta que estaba ubicada justo delante de él. En el automóvil gris viajaba una pareja de adultos mayores, identificados como Santiago Rodríguez y Clara Lucía León, ambos de 68 años, quienes eran totalmente ajenos al hurto previo y simplemente transitaban por el lugar.

"Me acerco y observo que dentro habían dos adultos mayores, una mujer que estaba en el regazo de un hombre totalmente inconsciente. Yo estaba ido, me sentía mareado y ver esta escena me generó mucha frustración, sentí que el mundo se me venía encima… empecé a llorar sin parar", agregó el conductor.

El resultado del siniestro fue desolador para los ocupantes de dicho vehículo particular. Santiago Rodríguez perdió la vida de forma instantánea en el lugar de los hechos debido a la gravedad de sus lesiones. Su esposa, Clara Lucía, fue rescatada con vida y trasladada de urgencia a un centro asistencial, pero falleció poco después a pesar de los esfuerzos médicos. La tercera víctima mortal fue uno de los hombres que se movilizaba en la motocicleta, quien murió en un hospital a causa de los traumatismos sufridos en el impacto.

Además de los fallecidos, el accidente dejó un saldo de siete personas heridas que requirieron atención hospitalaria. Entre los lesionados se encuentran los dos hijos del conductor de la camioneta, niños de 5 y 11 años, quienes sufrieron traumas craneoencefálicos leves y fueron remitidos a la Clínica Santa María del Lago. Los ocupantes de la volqueta también resultaron afectados; el conductor de 24 años presentó lesiones cervicales, mientras que su acompañante de 47 años sufrió un trauma craneoencefálico severo.



¿A qué pena se expone el conductor de la camioneta?

Noticias Caracol habló con Marlon Díaz, abogado penalista, acerca de la pena a la que se expondría el conductor que provocó el accidente que dejó las tres personas fallecidas. "La solución del caso es bastante problemática porque desde la perspectiva de los resultados tenemos 3 personas fallecidas y una persona herida", explicó el experto.

"En principio, podríamos decir que estamos ante un delito de homicidio, que respecto de las personas que se acusa de ser los presuntos atracadores, uno perdió la vida y el otro quedó gravemente herido. Podríamos estar en un homicidio doloso, que la pena está entre 17.3 años y 37.7 años", agregó Marlon.

El abogado penalista señaló que "respecto de los 2 adultos mayores, podríamos estar ante un homicidio culposo, que la pena está de 1 año y medio hasta 9 años. El punto de gran discusión es hasta dónde la víctima del atraco, a quien amenazaban con arma de fuego, estaba en riesgo su vida de integridad personal, además de su patrimonio. ¿Hasta dónde la reacción que tuvo está justificada? Si se cumplen o no los requisitos de una legítima defensa en este caso".

"La discusión sería sobre el requisito, si la agresión es actual o inminente o ya había concluido, es decir, si está o no en riesgo su vida, integridad personal en ese momento, o si cuando decide perseguir a los presuntos atracadores y poner en riesgo a todas las personas que por allí circulaban, podría encontrarse no ante unas conductas culposas, sino ante unas conductas dolosas con dolo eventual, es decir, 'voy a cobrar venganza por mano propia', como se dice coloquialmente, y 'no me importa si para hacerlo pongo en riesgo la vida de integridad personal de otras personas'. Esa es la gran discusión", concluyó el experto.

