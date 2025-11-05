Lo que se sabe sobre extraña muerte de Elkin Triviño en Halloween cerca de estación de TransMilenio

El día de Halloween en Bogotá estuvo marcado por el crimen de Jaime Esteban Moreno, quien fue asesinado en Chapinero en la madrugada. Sin embargo, otro episodio lamentable ocurrió también en el norte de Bogotá cuando un hombre de 32 años, identificado como Elkin Santiago Triviño, también fue víctima de homicidio en inmediaciones de la estación de TransMilenio de Marly después de departir con su familia en esta festividad.

La familia del joven de 32 años indicó que la víctima y su esposa ya se iban para la casa y decidieron tomar el servicio de TM. La familia ingresó a la estación de Marly, luego Elkin salió de la estación y 4 minutos después regresó. Dentro de la parada, según el testimonio de su hermana, él se desgonzó.



"Tenía un agujero en el pecho": hermana de Elkin Triviño

Catalina Triviño, hermana de Elkin Santiago Triviño, dijo en City Noticias que “creemos que él bajo por la estación y en cuestión de cuatro minutos él volvió a subir. Alcanzó a llegar como a la mitad de la estación y se desgonzó. Entonces, la esposa salió corriendo a decir ‘¿qué pasó?, ¿qué pasó’, pues no se le veía sangre, no se le veía absolutamente nada”.

La familiar de la víctima agregó que la esposa de la víctima “le levantó la camisa y tenía un agujero en la mitad del pecho. En ese momento, mi hermano falleció en los brazos de ella. Ella pidió ayuda, nadie le quiso ayudar”.



Los familiares de la víctima exigen justicia en este caso. Hasta el momento, se desconoce si el joven de 32 años fue víctima de hurto o estuvo inmerso en una riña. Sin embargo, se conoció que al momento se su muerte contaba con todas sus pertenencias.



La hermana de Elkin Santiago Triviño sostuvo que “es la hora que nadie nos ha llamado. Nos angustia porque el suceso fue en una zona pública donde hay muchas cámaras. Estuve en la zona, en la estación de Marly hay cámaras dentro de la estación, también por fuera. ¿Por qué es el momento en que nadie se ha comunicado con nosotros a decirnos si ya miraron la cámara o identificaron algo? Es la hora que no sabemos si fue un robo o si fue alguien conocido”.

Una fuente de la Policía Metropolitana de Bogotá le confirmó a Noticias Caracol que la investigación sobre el asesinato de Elkin Triviño la adelanta el CTI de la Fiscalía General de la Nación con el fin de esclarecer estos hechos.

