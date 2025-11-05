En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
ZOHRAN MAMDANI
SOLDADOS LIBERADOS
POLÉMICA LUIS DÍAZ
JHON DURÁN, FIGURA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Habla mujer que dice conocer a capturado por crimen de Jaime Esteban Moreno: esto reveló

Habla mujer que dice conocer a capturado por crimen de Jaime Esteban Moreno: esto reveló

La joven señaló que Juan Carlos Suárez y Jaime Esteban no eran amigos. Además, mencionó cuál fue su reacción al conocer quiénes atacaron al joven de 20 años.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 5 de nov, 2025
Comparta en:
Habla mujer que dice conocer a capturado por crimen de Jaime Esteban Moreno: esto dijo
Jaime Esteban Moreno y Juan Carlos Suárez -
Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad