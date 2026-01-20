Así fueron las millonarias y extrañas transacciones desde las cuentas de Neill Cubides

Bogotá está conmocionada por la muerte del profesor Neill Felipe Cubides, quien fue reportado como desaparecido desde la noche del 15 de enero, y cuyo cuerpo fue hallado en una zona rural de Usme, al sur de la capital, calcinado. Las autoridades de la ciudad ya adelantan investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el asesinato del educador de la Universidad Externado de Colombia.

El cuerpo de Cubides fue localizado en la vereda Soches, ubicada en la localidad de Usme, una zona caracterizada por ser rural y boscosa. Según los reportes oficiales detallados por fuentes policiales, el cadáver fue encontrado en condiciones de violencia, pues fue incinerado.



Al llegar al sitio, las autoridades observaron que la ropa de la víctima estaba calcinada y no portaba documentos de identidad, lo que dificultó las labores de reconocimiento inmediato. Debido al estado de los restos, el Instituto de Medicina Legal tuvo que trabajar durante tres días para lograr confirmar oficialmente que se trataba del docente, quien además tenía una amplia experiencia como funcionario de la Procuraduría.



Los detalles de su desaparición

De acuerdo con los testimonios de familiares, la desaparición de Neil Cubides ocurrió el pasado jueves en la noche. Cubides había salido de su hogar en compañía de su esposa, Denis Alfaro, y su hijo para asistir a una cita médica hacia la Clínica El Country por dolencias del menor. Tras concluir el compromiso, su esposa le sugirió que regresara a casa a descansar para su jornada laboral del día siguiente debido a que en el lugar solo se podía quedar un acompañante.



Registros de cámaras de seguridad y testimonios indican que el profesor salió de la clínica por el área de urgencias pediátricas, cruzó la carrera 15 y abordó un taxi. Esa fue la última vez que se tuvo contacto con él.

Los extraños movimientos financieros

La investigación apunta a un posible paseo millonario luego de que se detectaran movimientos bancarios millonarios desde sus cuentas durante la madrugada del viernes, apenas horas después de perderse su rastro. Se registraron transacciones por 2 y 4 millones de pesos, además de una compra menor, realizadas entre la 1:25 y las 1:50 de la mañana. Su esposa Denis sostiene la hipótesis de que su esposo fue secuestrado para robarlo.

A propósito de las investigaciones, el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, dijo que "los criminales responsables del asesinato del profesor Neill Felipe Cubides serán capturados para que respondan ante la justicia por sus atrocidades". Además, lamentó el homicidio del docente, enviando un mensaje de solidaridad a su familia y a la comunidad de la universidad. "La Fiscalía Seccional Bogotá activó un Grupo de Tareas conjuntas con el CTI y unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá dedicado a la captura de los responsables de este horrible crimen en el menor tiempo posible. No vamos a descansar hasta que los asesinos estén tras las rejas", agregó.

De otro lado, el Sindicato de Procuradores Judiciales manifestó su profundo rechazo frente a toda forma de violencia que vulnere la vida y la integridad de las personas. “Hechos como este ponen de presente la compleja situación de inseguridad que afecta a la ciudadanía y nos invitan, como sociedad, a reflexionar y a no ser indiferentes frente a estas realidades”, señaló el comunicado.

Aprovecharon para enviar un mensaje de condolencias a la familia Cubides: Deseamos que encuentren fortaleza, consuelo y apoyo en el acompañamiento de sus seres queridos y de quienes hoy honramos su memoria”. Y realizaron un llamado en general a reforzar las medidas de autocuidado, tales como mantener atención al entorno, evitar el uso innecesario del teléfono móvil en espacios públicos, informar a personas de confianza sobre los desplazamientos y acudir de manera inmediata a las autoridades ante cualquier situación que pueda representar un riesgo.

