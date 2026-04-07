Movilidad en Bogotá EN VIVO hoy 7 de abril de 2026: hay trancón en la autopista Norte, prográmese

A las 5:44 de la madrugada de este martes, 7 de abril de 2026, Bogotá Tránsito reportó un accidente de tránsito entre un motociclista y un camión en la localidad de Suba, sobre la autopista Norte con calle 191, en sentido norte–sur. La situación genera afectación de un carril, lo que impacta la movilidad en este punto del corredor. En el lugar hacen presencia unidades del Grupo Guía y la Policía de Tránsito, quienes se encargan de atender el incidente y regular el tráfico mientras se normaliza la circulación.



5:43 a.m. |Camión varado en la calle 210 con autopista Norte de Bogotá

Además, se presentó una novedad vial en la autopista norte de Bogotá por un camión varado a la altura de la calle 210, en sentido sur–norte. El hecho fue reportado sobre las 5:43 a.m. y ha generado complicaciones en la movilidad para los conductores que ingresan a la capital por este corredor.

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De acuerdo con Bogotá Tránsito, la situación ha provocado alto flujo vehicular desde la calle 209 hasta la calle 186, uno de los tramos más utilizados en horas de la mañana por quienes se desplazan desde el norte de la ciudad y municipios cercanos. La congestión se mantiene mientras avanzan las maniobras para retirar el vehículo que permanece detenido en la vía.

[05:43 a.m.] #GestiónDelTráfico Novedad en vía por camión varado en la Autonorte con calle 210, sentido Sur- Norte.

👮‍♂️Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tráfico y agilizan maniobras para retirar el vehículo. pic.twitter.com/Q5Qb4vwgyA — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 7, 2026

En el lugar hacen presencia integrantes del Grupo Guía y Agentes Civiles, quienes se encargan de gestionar el tráfico, orientar a los conductores y facilitar las labores necesarias para mover el camión y restablecer la circulación normal. Además, los equipos realizan recorridos constantes de verificación para evaluar el comportamiento del tránsito y prevenir nuevos inconvenientes en la zona.



Las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones, planear recorridos con tiempo y, de ser posible, utilizar rutas alternas mientras se supera la situación. Bogotá Tránsito continúa monitoreando el corredor de la Autonorte y entregará actualizaciones en caso de presentarse cambios en las condiciones de movilidad.



Pico y placa en Bogotá hoy 7 de abril

De otro lado, las autoridades de tránsito en Bogotá recuerdan a los conductores cómo aplica la medida del pico y placa hoy, que inició a las 6 de la mañana y va hasta las 9 de la noche. En el caso de carros particulares, no pueden circular los vehículos cuyo número de placa finaliza en 6-7-8-9-0. En la ciudad también rige una medida que limita la movilidad de vehículos de carga con más de 20 años de antigüedad, es decir, modelos 2006 y anteriores. La restricción aplica de lunes a viernes, en dos franjas horarias: de 6:00 de la mañana a 8:00 de la mañana, y de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche. Esta norma no se aplica en días festivos.



Además, durante los sábados de abril de 2026, la restricción es más amplia. En estos días, los vehículos de carga antiguos no pueden circular desde las 5:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, y la medida se organiza según el último número de la placa.



Los sábados 4 y 18 de abril, la restricción corresponde a placas impares: 1, 3, 5, 7 y 9.

Los sábados 11 y 25 de abril, la medida aplica para placas pares: 0, 2, 4, 6 y 8.

ÁNGELA URREA PARRA

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