CÉSAR MANRIQUE
VENEZUELA
MIKHAIL KRASNOV
VALERIA AFANADOR
JHON DURÁN
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA

BOGOTÁ
Movilidad en Bogotá hoy, 26 de agosto: sigue cierre en avenida Esperanza por derrame de químico

Movilidad en Bogotá hoy, 26 de agosto: sigue cierre en avenida Esperanza por derrame de químico

Tenga en cuenta el cierre que se presenta en este corredor vial tras un accidente de tránsito acontecido el pasado lunes. Evítese dolores de cabeza

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: agosto 26, 2025 06:03 a. m.
Cierre vial en la Esperanza (1).jpg
Manténgase atento: tome rutas alternativas y prográmese para evitar contratiempos. -
Foto: redes sociales (X: Bogotá Tránsito)

Prográmese y evítese dolores de cabeza por los retrasos que puedan presentarse: este martes 26 de agosto continúan los cierres en la avenida Esperanza por un accidente presentado el pasado lunes. En este incidente, una tractomula con material químico se volcó sobre el asfalto y produjo el derrame de estos químicos tóxicos, los cuales son de manejo especial por el riesgo que pueden representar.

Este hecho condujo a que, inmediatamente, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá acudiera al sitio para efectuar el correspondiente procedimiento de control de derrame de sustancias químicas en el punto. Teniendo en cuenta lo anterior, la movilidad se encuentra totalmente suspendida en la carrera 70 con avenida La Esperanza, muy cerca de la avenida Boyacá, y no está autorizado el tránsito por este punto de la ciudad.

Por lo anterior, las autoridades anunciaron que desde aquel momento (2:55 del pasado martes 25 de julio), y durante 24 horas, se anunció el cierre de esta vía con el fin de hacer la limpieza necesaria, evitando incidentes que puedan derivar de dicho derrame o afectaciones a conductores.

"Durante aproximadamente 24 horas se mantendrá el cierre vial sobre la carrera 70 con avenida Esperanza, por labores de control de residuos químicos y limpieza de calzada. Bomberos de Bogotá y Movilidad Bogotá, permanecen en el sector apoyando los cierres y desvíos", dieron a conocer las autoridades.

Se espera que, aproximadamente, hacia las 3 de la tarde de este martes 26 de agosto se haga oficial la reapertura de este corredor vial, por lo que las autoridades recomiendan tomar vías alternas y programar los viajes con anticipación; esto, con el fin de evitar mayores complicaciones en la movilidad.

Varios conductores se han visto afectados por este cierre temporal, pues denuncian que, pese a que es necesario hacer este procedimiento de control de derrame de sustancias químicas, en la ciudad no se han efectuado los anuncios correspondientes para que las personas no tomen esta vía, por lo que el debido cierre los toma por sorpresa. "Un aviso ahí sería bueno, pero no tienen ningún aviso allí, atrás, para un coger por otro lado", dijo uno de los motociclistas afectados, entrevistado por Noticias Caracol.

Otras novedades en movilidad: pico y placa hoy 26 de agosto en Bogotá

Hoy, 26 de agosto, es un día par. Por lo anterior, solo podrán circular aquellos vehículos cuyas placas terminen en:

  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0

Los vehículos que no podrán circular durante la jornada de este martes 26 de agosto son aquellos cuyas placas terminen en:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Recuerde que esta medida, obligatoria para vehículos particulares, aplica desde las 6 de la mañana e irá hasta las 9 de la noche.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO

