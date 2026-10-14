Mujer que tumbó escultura en Getsemaní, Cartagena, se pronunció: “Yo no lo hice intencional”

La mujer que quedó registrada en videos mientras participaba en un baile en el barrio Getsemaní, en Cartagena , y terminó tumbando una escultura del padre Jorge Enrique Umaña, se pronunció sobre lo ocurrido. En una grabación publicada en la red social X por el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, pidió disculpas y manifestó que su intención no era causar daños.

El hecho se presentó durante el fin de semana y quedó registrado en videos que circularon en redes sociales. En las imágenes se observa a una mujer bailando en el sector y sujetándose de la mano de la escultura del padre Jorge Enrique Umaña, sacerdote franciscano vinculado a la historia y la memoria de Getsemaní. Durante la acción, la figura cayó.

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La situación generó reacciones entre los habitantes y usuarios de redes sociales, debido a que la escultura hace parte de los elementos que representan la memoria del barrio. Tras conocer lo ocurrido, la Alcaldía de Cartagena pidió a la mujer que se identificara y se presentara para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída de la pieza.



¿Qué dijo la mujer que tumbó la escultura en Getsemaní?

El martes 13 de octubre, el alcalde Dumek Turbay publicó un video en el que la mujer, identificada como Laura, se refirió a lo ocurrido. En su declaración, explicó que “no lo hizo intencional” y pidió disculpas por los daños ocasionados.

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La mujer también manifestó su disposición a llegar a un acuerdo por los daños causados a la escultura e invitó a los turistas y habitantes de la ciudad a “cuidar el patrimonio de Cartagena”.

Su pronunciamiento se produjo después de que el mandatario local solicitara públicamente que se presentara para dar explicaciones sobre lo sucedido. La publicación permitió conocer su versión de los hechos, luego de que las imágenes del incidente se difundieran en redes sociales.

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Actualización del episodio de la turista y la escultura del Cura Umaña, de Getsemaní.



Laura se acercó a nosotros, ofreció disculpas a la ciudad y pagó la reparación del daño ocasionado. Agradecemos el gesto y lo valoramos.



A propósito, ambas esculturas, la de Umaña y Pedro… pic.twitter.com/hg1wZAre8g — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) October 13, 2026

Alcaldía de Cartagena inició trabajos de mantenimiento y restauración

Tras lo ocurrido, la Alcaldía de Cartagena informó que varias esculturas y fachadas del sector están siendo sometidas a trabajos de mantenimiento y restauración. Estas labores se adelantan también en el contexto de la preparación de la ciudad para las fiestas de la Independencia, que se celebrarán el 11 de noviembre.

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A través de su cuenta en X, el alcalde Dumek Turbay explicó que las esculturas del padre Jorge Enrique Umaña y de Pedro Romero fueron retiradas del barrio Getsemaní el lunes 12 de octubre para iniciar los trabajos correspondientes.

Según la información divulgada por el mandatario, ambas piezas se encuentran en proceso de mantenimiento y restauración. Las labores también incluyen la fachada de la parroquia de la Santísima Trinidad, ubicada en el mismo sector.

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Llamado a proteger el patrimonio cultural de Cartagena

La administración distrital reiteró el llamado a la ciudadanía para que contribuya al cuidado de las piezas que forman parte del patrimonio cultural y del paisaje urbano de Cartagena. La invitación está dirigida tanto a los residentes como a los turistas que recorren sectores históricos como Getsemaní.

La recuperación de estos espacios se adelanta antes de las fiestas de la Independencia del 11 de noviembre, una fecha en la que Cartagena desarrolla actividades culturales y recibe visitantes. La Alcaldía mantiene así su llamado a proteger los elementos que hacen parte de la historia y la identidad de la ciudad.

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO