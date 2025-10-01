En vivo
¿Nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá? Secretaria de Movilidad dijo cuándo podrían ser instaladas

La secretaria Claudia Díaz, en el marco de una nueva campaña de sensibilización en Bogotá, anunció que pronto llegarían nuevas cámaras salvavidas de la ciudad y dio fechas sobre posible instalación de las mismas.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 1 de oct, 2025
Nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá.jpg
Fotomultas en Bogotá. -
Foto: Secretaría de Movilidad y archivo

