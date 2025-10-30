En vivo
Cómo es la nueva ruta de TransMilenio que pasa por puente recién inaugurado de la Avenida 68

La empresa Transmilenio inició la operación de una nueva ruta que conectará el suroccidente de la ciudad con el centro. Los buses pasarán por el recién inaugurado puente curvo de la Avenida 68 con Calle 26.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 30 de oct, 2025
Cómo es la nueva ruta de TransMilenio que pasa por puente recién inaugurado de la Avenida 68
Así se ve la nueva ruta de TransMilenio en el puente curvo de la Avenida 68.
TransMilenio

