Cómo es la nueva ruta de TransMilenio que pasa por puente recién inaugurado de la Avenida 68

Transmilenio confirmó la llegada de una nueva ruta integrada al sistema del SITP y que recorrerá la nueva troncal de la Avenida 68. En la tarde del miércoles 30 de octubre, el alcalde Carlos Fernando Galán, junto a la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz; la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz; y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, inauguraron el nuevo puente curvo de la Avenida 68 con Calle 26, infraestructura que hace parte del grupo 5 de la construcción de la troncal de la av. 68.

“Con la habilitación del grupo 5 de TransMilenio de la 68, Bogotá puede empezar a ver la luz al final del túnel, porque ya podemos empezar a sentir que esta obra, que fue adjudicada hace más de cinco años y que cuando llegamos debía estar en 80 %, pero recibimos en 44 %, avanza y comienza a prestar servicio a la ciudadanía”, dijo el alcalde a través de un comunicado emitido por la Alcaldía.

¿Cómo es el nuevo puente curvo de la Avenida 68?

El puente, de uso exclusivo del sistema TransMilenio, cuenta con dos carriles para buses articulados y biarticulados (uno por sentido) y es curvo de forma que se integra directamente con la Calle 26. La estructura tiene 570 metros de longitud (incluidos los aproches), cuenta con un ancho de tablero variable entre 8 y 11 metros y gálibos (alturas) que van desde los 5,70 metros, en la parte más baja, sobre la Avenida 68, hasta los 7,00 metros, sobre la Calle 26.



“En este grupo hicimos un esfuerzo muy importante por el espacio público, 18.000 m². Iniciamos un plan piloto de columnas verdes y adicionalmente hicimos unos murales. Además, hoy estamos entregando los bicicorredores del puente de la 26 con 68, por los dos costados, oriente – occidente”, agregó Orlando Molano, director del IDU.



El grupo 5 de la Avenida 68 va desde la Avenida La Esperanza (calle 24) hasta la calle 46. "Además del puente curvo, ya se entregaron completamente reforzados los puentes de ambos costados de la av. 68 sobre la calle 26, luego de la instalación de barreras de contención que garantizarán la seguridad de los biciusuarios; también se habilitaron las franjas ciclopeatonales a los costados (occidental,225 m aprox. y oriental, 278 m aprox.), que fueron pintadas con productos antideslizantes para reducir el riesgo de caídas y accidentes", aseguró la administración distrital.

¿Cómo es la nueva de TransMilenio que pasa por puente curvo de la Avenida 68?

La empresa TransMilenio S. A. habilitó las rutas M85 y P85 en la que más de 85.000 habitantes del área de influencia se beneficiarán de un transporte más cercano, directo y eficiente. "Mejorando la integración entre el componente troncal y las zonas de mayor demanda. Si antes un viaje podía tardar una hora, se hará en aproximadamente 40 minutos, reduciendo hasta en 34 % sus recorridos", según explicaron en un comunicado.

La ruta "tendrá un recorrido entre la estación Museo Nacional hasta la av. 68 con Américas y viceversa; lo que permitirá que los usuarios se conecten más fácil con estaciones troncales como Centro Memoria, Quinta Paredes, CAN – British Council y Salitre El Greco – Vive Claro", agregaron. El servicio MP85 utilizará el puente curco exclusivo para TransMilenio. que une la avenida 68 con la infraestructura de la troncal de la Calle 26. "Este diseño permite la conexión directa desde el occidente de Bogotá, específicamente desde la avenida Las Américas con avenida 68, hasta la estación Museo Nacional".

La ruta funcionará todos los días entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m. Al estar diseñada para tener buses padrones, durante su trayecto el servicio contará con paradas en estaciones troncales y ocho paraderos zonales. "Están diseñados para circular tanto en estaciones de TransMilenio como en paraderos a nivel de calle, permitiendo mayor flexibilidad y cobertura para los usuarios", explicaron.

Así es la nueva ruta de TransMilenio. TransMilenio

