Odontólogo fue acusado de abusar sexualmente a menor de edad en Bogotá: esto se sabe del caso

En Bogotá, un hombre que ofrecía servicios odontológicos de manera informal fue acusado de abusar sexualmente de sus pacientes menores de edad. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer este viernes 5 de septiembre que el sujeto fue capturado y asegurado en un centro carcelario mientras continúa la investigación en su contra.

"Habría aprovechado su posición dominante para acercarse a la adolescente y someterla a diferentes vejámenes de índole sexual", se lee en un comunicado de la Fiscalía, en el que se dan detalles de uno de los casos de los que es acusado el hombre.

¿Qué se sabe de las denuncias en contra el odontólogo?

La Fiscalía explicó que el principal caso del que es acusado el odontólogo, identificado como Efraín José Parra y de nacionalidad venezolana, habría ocurrido el 1 de diciembre de 2024. "La víctima, que frecuentaba en compañía de su mamá el establecimiento en el que el hombre ofrecía los servicios médicos de manera informal, acudió sola" ese día.



A la joven le estaban realizando un tratamiento y, al parecer, "habría aprovechado su posición de aparente profesionalismo para ganarse la confianza de la menor de edad, hacerle insinuaciones íntimas y someterla mediante fuerza física y amenazas a distintos vejámenes sexuales".

De acuerdo con los relatos compartidos por la entidad, luego del abuso la víctima también sufrió otros actos indecorosos. "En atención a una orden judicial emitida en su contra, unidades de la Policía Nacional capturaron a Efraín José Parra en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá". Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes le imputó los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado, cargos que no fueron aceptados.

Por último, luego de que se valoraran los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario al hombre.

Líneas para denunciar abuso sexual y violencia intrafamiliar en Colombia

Las víctimas de violencia sexual o intrafamiliar en Colombia pueden buscar ayuda en las siguientes instituciones: ICBF, EPS, Fiscalía, Policía, instituciones educativas, Personería, Defensoría del Pueblo o Procuraduría. Estas son algunas de las principales líneas de denuncia:



Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea 123 Mujer Antioquia o escribiendo al correo electrónico linea123ma@antioquia.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

Línea especializada para la prevención y atención de la Violencia Sexual del ICBF: 018000112440

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL