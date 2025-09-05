Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Odontólogo fue acusado de abusar sexualmente a menor de edad en Bogotá: esto se sabe del caso

Odontólogo fue acusado de abusar sexualmente a menor de edad en Bogotá: esto se sabe del caso

El hombre, un ciudadano venezolano que prestaba servicios informales de odontología, fue capturado en las últimas horas tras ser acusado de abuso sexual contra una menor de edad.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 05, 2025 03:25 p. m.
Odontólogo fue acusado de abusar sexualmente a menor de edad en Bogotá: esto se sabe del caso
Este es el odontólogo señalado de abusar sexualmente a una menor de edad.
Fiscalía General de la Nación