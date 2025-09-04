Publicidad

Un profesor es acusado de abusar sexualmente de 23 niños en un colegio de Indonesia

El profesor de educación física fue denunciado por los papás de los 23 menores de edad. Según las investigaciones, el sujeto amenazaba a sus víctimas para que no lo delataran.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 04, 2025 10:28 p. m.
