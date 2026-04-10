Ofrecen internet gratis a familias en Bogotá que cumplan con estos requisitos, según el Distrito

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, puso en marcha un programa con el que se ofrece internet fijo gratis en los hogares que cumplan con una serie de condiciones sociales y técnicas. La iniciativa hace parte de la estrategia distrital para ampliar el acceso a la conectividad y está dirigida a familias que hoy no cuentan con un servicio estable en sus viviendas.



El programa se llama Conexión Social, Bogotá te conecta y tiene como meta llegar a 100.000 hogares entre 2025 y 2028. Según la información oficial de Integración Social, el servicio que recibirán las familias seleccionadas es internet fijo de 25 megas, instalado mediante fibra óptica, sin costo mensual durante la vigencia del programa. La conexión se presta en alianza con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).

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“Este programa es la punta de lanza de la modernización de la política social de Bogotá y tiene por objeto aliviar el gasto en servicios públicos domiciliarios de la población pobre y vulnerable, reducir la brecha digital y conectar a los más excluidos con las oportunidades que ofrece la ciudad”, dijo Roberto Angulo Salazar, secretario de Integración Social.



¿Cuáles son los requisitos para acceder a internet gratis en Bogotá?

Desde el Distrito se explica que el acceso al beneficio no se hace por inscripción masiva en línea ni por convocatorias abiertas a toda la ciudad. La selección de hogares parte de los registros que ya tiene la Secretaría de Integración Social y cruza información del Sisbén, los estratos socioeconómicos y la disponibilidad técnica de red en cada zona. Esto significa que no todos los hogares pueden acceder de inmediato, incluso si cumplen condiciones sociales, si en su sector no existe cobertura de fibra óptica.

Uno de los requisitos principales es estar registrado en el Sisbén dentro de los grupos A1 a C9, que corresponden a hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad. A esto se suma vivir en estrato 1 o 2 y residir en localidades priorizadas por la Secretaría, donde se ha identificado baja cobertura de internet fijo. En la primera fase del programa, las localidades priorizadas fueron Bosa y Suba, aunque el Distrito ha indicado que el despliegue se ampliará a otras zonas según avance la instalación técnica.



¡Súmate a la estrategia que cierra las brechas digitales en Bogotá!



Accede a internet sin costo desde tu casa y fortalece tus capacidades tecnológicas y educativas. Pregunta por el programa #ConexiónSocial de @integracionbta. ¡#RedCADE contigo! pic.twitter.com/KgXZh59ju8 — Secretaría General (@SecGeneralBog) March 31, 2026

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La Secretaría de Integración Social aclara que el proceso no requiere intermediarios ni pagos. En los casos donde se habilitan puntos de atención, a las familias solo se les solicita el documento de identidad para verificar la información en bases oficiales. Posteriormente, el Distrito realiza una evaluación social y técnica del hogar, donde se confirma la pertenencia al Sisbén, el estrato, la ubicación y la posibilidad de instalación del servicio. Una vez el hogar es aprobado, la ETB agenda la visita para instalar la conexión de fibra óptica. El servicio se presta directamente en la vivienda y no implica contratos comerciales, cláusulas de permanencia ni cobros posteriores. El Distrito insiste en que el beneficio está diseñado como un apoyo social y no como un plan comercial de internet.

Integración Social también señaló que el programa no se limita únicamente a entregar conectividad. Los hogares beneficiarios pueden acceder a una plataforma EdTech, donde se concentran contenidos educativos, formación para el trabajo y recursos digitales. Además, dentro del mismo programa se contempla la entrega de computadores a una parte de la población priorizada, aunque este componente depende de criterios adicionales definidos por la Secretaría.



Inscripción y solicitud de agendamiento

Para acceder a “Conexión Social: Bogotá, te conecta”, la inscripción y agendamiento de citas se realizarán de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. en los siguientes puntos:



En Bosa

Centro de Desarrollo Comunitario Porvenir (Carrera 100 # 52-24 Sur)

Subdirección Local de Bosa de Integración Social (Calle 73 Sur # 81B-10, barrio Bosa Laureles)

Casa de la Juventud José Saramago (Carrera 81B # 73C- 22 Sur)

En Suba

Centro de Desarrollo Comunitario de Tibabuyes (Calle 144 #1 36A-65)

Casa de la Juventud Diego Felipe Becerra (Carrera 125 # 132C-82)

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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