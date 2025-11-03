En vivo
Pico y placa en Bogotá: así funcionará esta medida para la semana del 3 al 7 de noviembre

Bogotá continúa aplicando el esquema de restricción vehicular con alternancia de placas pares e impares, operando en jornada extendida de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. durante toda la semana hábil.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2025
Pico y placa Bogotá
El pico y placa en la capital funciona desde las 6 a. m. hasta las 9 p. m.
