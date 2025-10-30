En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así funcionará el tránsito en la Vía al Llano este puente festivo del 1 al 3 de noviembre

Así funcionará el tránsito en la Vía al Llano este puente festivo del 1 al 3 de noviembre

Para garantizar una circulación fluida y segura hacia Villavicencio, las autoridades han decidido suspender el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá el lunes festivo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de oct, 2025
Ajustan el horario de movilidad por la variante en la vía al Llano: desde cuándo y cómo funcionará
No habrá pico y placa regional para los vehículos que ingresen a Bogotá por la Vía al Llano durante el lunes festivo, excepto para vehículos de carga pesada que superen las 3.4 toneladas.
