¡Pilas! TransMilenio anuncia cambios en las paradas de la Estación Universidades - CityU

La movilidad en la capital presenta novedades importantes para miles de usuarios que diariamente transitan por la Estación Universidades - CityU de TransMilenio, ubicada en el corazón del centro de la ciudad. Esta estación es uno de los puntos clave de la red, utilizada tanto por estudiantes universitarios como por trabajadores que se dirigen a distintas zonas de Bogotá.



TransMilenio implementó un cambio en la ubicación de la parada del servicio B74. Este servicio, que conecta sectores estratégicos del norte y el centro de la ciudad, ahora se ubica en el vagón 1 de la estación. La modificación busca mejorar la fluidez del tránsito de pasajeros y facilitar la movilidad hacia zonas con alta demanda de transporte público.



¿Cómo es la distribución de servicios por vagón?

Para que los usuarios puedan planificar mejor sus recorridos, TransMilenio informó cómo quedaron distribuidos los servicios en los diferentes vagones de la estación:

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Vagón 1:

En este punto se concentran los servicios que conectan principalmente con el norte y el centro de Bogotá. Los buses que ahora se detienen aquí son:



C73

B74 (Nueva ubicación)

J24

J73

J74

Vagón 2:

Este vagón continuará atendiendo los servicios hacia el occidente y el sur de la ciudad, incluyendo rutas que parten hacia localidades como Usme:



D24

H76 (Portal Usme)

J76

Esta redistribución pretende optimizar la entrada y salida de los buses en la estación, reducir aglomeraciones en horas pico y brindar mayor claridad a los pasajeros sobre dónde esperar cada ruta.



¿Dónde tomar el servicio B74 ahora?

Quienes utilicen la ruta B74 deben dirigirse al vagón 1 de la Estación Universidades - CityU. Para garantizar un viaje más ágil, TransMilenio recomienda a los usuarios mantener la tarjeta TuLlave recargada y personalizada, así como aprovechar las herramientas digitales disponibles, como la aplicación TransMiApp y el canal oficial de WhatsApp de TransMilenio.

La tarjeta TuLlave personalizada ofrece beneficios que facilitan el tránsito diario:



Transbordos gratuitos dentro del mismo día.

Hasta dos viajes a crédito por jornada.

Recuperación del saldo en caso de pérdida de la tarjeta.

Planear con anticipación y verificar el vagón correspondiente permite a los pasajeros ahorrar tiempo y desplazarse con mayor seguridad.



TransMilenio invita a los usuarios a consultar información oficial antes de iniciar su recorrido, revisar las aplicaciones móviles, verificar la ubicación de los vagones y planificar sus viajes con tiempo. También recuerda que los canales de atención a la ciudadanía y la plataforma Bogotá te Escucha están disponibles para resolver dudas o recibir sugerencias relacionadas con el transporte público en la ciudad.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co