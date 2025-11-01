En vivo
BOGOTÁ / Esta era la vida de Jaime Esteban Moreno, joven asesinado tras salir de una fiesta de Halloween

Esta era la vida de Jaime Esteban Moreno, joven asesinado tras salir de una fiesta de Halloween

Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, tenía muchos sueños por cumplir, pero le fueron arrebatados en la noche del 30 de octubre tras salir de una fiesta en Chapinero.

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: 1 de nov, 2025
Noticias Caracol - 2025-11-01T093453.251.jpg
Jaime Esteban Moreno Jaramillo, joven fallecido tras presunta golpiza durante fiesta de Halloween en Bogotá. -
Foto: LinkedIn

