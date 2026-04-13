Encontraron a las siete personas desaparecidas en el cerro de Monserrate

Tras varias horas extraviados en el cerro de Monserrate, las autoridades encontraron a las siete personas que se encontraban desaparecidas desde la tarde del domingo. Entre los ciudadanos extraviados había menores de edad. El Cuerpo de Bomberos de Bogotá y la Policía Metropolitana confirmaron el hallazgo de los extraviados.

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Desde que se reportó la desaparición de estas personas, las autoridades abrieron un puesto de mando unificado (PMU) y llevaron a cabo operativos para dar con su paradero, ayudándose con drones, sensores de calor e incluso el helicóptero halcón de la Policía de Bogotá.