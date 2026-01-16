En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Nuevos detalles de accidente en av. 68 que dejó 3 fallecidos: 7 heridos, entre esos menor de 5 años

Nuevos detalles de accidente en av. 68 que dejó 3 fallecidos: 7 heridos, entre esos menor de 5 años

Las autoridades de Bogotá revelaron nuevos detalles del grave accidente reportado en la avenida 68 con calle 72 en la tarde del jueves. Se conoció el número total de vehículos involucrados, lesionados y las heridas sufridas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 16 de ene, 2026
Nuevos detalles de accidente en av. 68 que dejó 3 fallecidos: 7 heridos, entre esos menor de 5 años
Así quedaron varios de los vehículos involucrados en el grave accidente.
Archivo

Un grave accidente de tránsito se reportó en la tarde del jueves 15 de enero en la avenida carrera 68 con avenida Chile (calle 72), en el sentido norte-sur. El hecho fue atendido por las autoridades de Bogotá, las cuales asignaron una unidad de la Secretaría de Tránsito, ambulancia y grúa. Sobre las 3:00 de la tarde se confirmó que el siniestro había tenido víctimas fatales.

"Se confirma fatalidad por siniestro vial en la Av. Carrera 68 con Calle 72, por la colisión de tres automóviles, una volqueta y una motocicleta", compartió la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. El accidente, en cercanías del barrio San Fernando, localidad de Barrios Unidos. La información del hecho dio indicios de que el grave accidente ocurrió luego de que dos sujetos en motocicleta robaran a otra persona que se movilizaba en un automóvil y este emprendiera una peligrosa persecución.

Lea: Causa de choque múltiple en Av. 68 de Bogotá sería un robo de sujetos en motocicleta

¿Quiénes fueron las víctimas del grave accidente registrado en la avenida 68 en Bogotá?

De acuerdo con un reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, las víctimas mortales del accidente de tránsito fueron reportadas como tres. La primera víctima fue hombre de 67 años, que conducía un vehículo particular y murió en el lugar de los hechos por causa de las heridas. La acompañante de ese mismo vehículo, una mujer de 68 años, murió poco después en un centro médico luego de ser trasladada del lugar del siniestro. La otra víctima mortal del hecho fue uno de los hombres que se movilizaba en la motocicleta, quien murió en un centro hospitalario a causa de las lesiones.

Además de estas tres personas fallecidas, otros nueve personas resultaron heridas. Los vehículos involucrados fueron, el vehículo particular, la motocicleta, dos camionetas y una volqueta. En una de las camionetas se encontraba un conductor de 76 años y un acompañante de 75, quienes resultaron ilesos tras el siniestro. Mientras que en la otra camioneta se reportaron como lesionados: una personas de 32 años; politraumatismo en el rostro; un acompañante de 5 años, con trauma craneoencefálico leve; otra persona de 33 años, con trauma craneoencefálico leve y contusion facial; otro menor de 11 años, con trauma craneoencefálico leve y facial; y por último, otro acompañante de 26 años, que presentó trauma craneoencefálico moderado y trauma en rodilla derecha. Todos fueron remitidos a la Clínica Santa María del Lago.

Vea: Impactantes imágenes de siniestro vial en la avenida 68 de Bogotá que dejó tres personas fallecidas

Las personas que iban en la volqueta también resultaron lesionadas. El conductor, de 24 años, presentó trauma cervical y dolor en la columna. Fue remitido a Medicentro Fontibón. Asimismo, el acompañante de ese vehículo, de 47 años, presentó un trauma craneoencefálico severo y fue emitido a la Clínica San José Infantil.

¿Qué se sabe de la causa del grave accidente?

En la persecución los vehículos llegaron a un trancón y, en confusos hechos, el conductor de la camioneta estrelló la moto por detrás, haciendo que esta se incrustara violentamente contra un automóvil gris en el que viajaban dos adultos mayores, quienes fallecieron tras el impacto, pues su vehículo se fue encima de la volqueta.

Los dos sujetos que iban en la motocicleta, al parecer, transportaban un arma de fuego y un cuchillo, que fueron incautados por las autoridades. Uno de ellos fue trasladado a un centro médico cercano, pero también falleció por las heridas, mientras que su acompañante fue capturado "en vía pública, ubicando también de igual forma los elementos hurtados con anticipación a la víctima sobre este eje vial", informó el Coronel Jhon Zambrano, Comandante Operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá.

"En el desarrollo de una maniobra de reacción y persecución por la comisión del delito de hurto calificado y agravado (modalidad fleteo), el vehículo 2 realiza interceptación contra el vehículo tipo motocicleta que emprendía la huida, a la altura de la calle 72, se produce una colisión múltiple por interposición y contacto", se lee en el informe policial.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

