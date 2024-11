Rutas escolares de Bogotá atrapadas en inundaciones por lluvias: 'El agua llegaba a las rodillas'

Una jornada de intensas lluvias en la capital del país ha provocado serios inconvenientes en la movilidad y acceso a varios sectores de Bogotá, especialmente en la localidad de Usaquén.

Carolina Briceño, madre de uno de los estudiantes del Colegio Aquileo Parra, ubicado en el barrio El Verbenal, compartió con Noticias Caracol en vivo su angustiosa experiencia al intentar recuperar a su hijo tras quedar atrapada en medio de las inundaciones.

"Realmente, nos vimos bastante afectados debido al fuerte aguacero que se presentó hoy en la tarde. No había paso, no había forma de sacar a nuestros hijos como lo hacíamos habitualmente", relató Briceño, quien mencionó que la situación fue tan crítica que no quedó otra opción que intentar buscar rutas alternas para llegar al colegio, pero debido a las condiciones, esa opción también resultó inviable.

En su relato, Carolina destacó la falta de respuestas por parte de las directivas del colegio, quienes, a pesar de la solicitud de varios padres, no permitieron que los estudiantes salieran por otras entradas.

Tuvieron que cruzar la calle con el agua a las rodillas



"Tuvimos que recurrir a las profesoras, ver si nos podían colaborar con otra salida hacia bachillerato, pero por órdenes de la coordinadora no fue posible", indicó la madre. A pesar de esto, los padres no se quedaron de brazos cruzados, y muchos decidieron exponer a sus hijos y a ellos mismos al cruzar las aguas, que en algunos puntos alcanzaban hasta la altura de las rodillas.

"La situación es desesperante", dijo Carolina, quien añadió que el paso que, normalmente toma entre 2 y 3 minutos del colegio a la casa, se alargó a más de 20 minutos, ya que los vehículos y los peatones se vieron atrapados por el agua.

"El agua llegaba a las rodillas. Muchos papitos estaban con botas de lluvia, pero aún así expuestos a estos riesgos, porque hay huecos y aguas que no son aptas para que los niños tengan contacto", explicó.

Pese a la gravedad de la situación, Carolina no es la única madre que se encuentra preocupada. Otros padres también enfrentaron los mismos obstáculos al tratar de acceder al colegio y muchos se vieron obligados a enfrentarse a las corrientes de agua para poder recuperar a sus hijos.

"Ya muchos papitos hemos tomado fotos y videos para exponer la situación, porque en el Verbenal también hay sectores muy afectados", mencionó Briceño, refiriéndose a la zona que rodea al colegio.

Así se ve el panorama en Bogotá por las inundaciones - Noticias Caracol

Aún se encuentran estudiantes en la institución

Sobre las condiciones de los estudiantes dentro de la institución, Carolina aseguró que algunos niños aún permanecían dentro del colegio debido a que los padres no se atrevían a exponerlos a los peligros del paso por las aguas.

"Algunos niños todavía están dentro porque no hay manera de ingresar. Muchos papitos no van a exponer a sus hijos a ese riesgo", lamentó.

El panorama no parece mejorar en los próximos días. "Si las lluvias siguen, como se ha pronosticado, no sabemos si vamos a poder enviar a nuestros hijos al colegio", expresó Briceño, quien hizo un llamado a las autoridades y directivos del colegio para que tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad de los niños.

En cuanto a las medidas por parte de la institución, Carolina aseguró que no ha recibido respuestas claras. "El colegio no se ha reportado en absoluto. Pedimos que de manera amable, el colegio sea consciente de la situación. Los docentes están de acuerdo con que busquemos soluciones, pero es la coordinación y la rectoría la que no ha tenido comunicación directa con nosotros", dijo Briceño.

Finalmente, Carolina dejó claro que muchos padres, ante la exposición de sus hijos a esta situación, están considerando no enviar a los niños al colegio en los próximos días si las condiciones no mejoran. "Si esto continúa, muchos papitos vamos a optar por no enviar a nuestros hijos al colegio, porque no queremos poner en riesgo su seguridad", concluyó.

