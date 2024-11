Abuelo ladrón contrata a camioneros bajo engaños para amarrarlos y robarles los vehículos

Un hombre de más de 65 años está contratando a camioneros en Bogotá para que lleven supuestos trasteos desde municipios cercanos a la capital del Colombia y con falsas promesas de trabajo otros delincuentes los amarran, los golpean y les roban los vehículos.

Así es el modus operandi de abuelo ladrón en Bogotá

Una de las víctimas habló con el Ojo de la noche, de Noticias Caracol en vivo, y contó que “llegó un señor adulto mayor, me dijo que necesitaba traer un trasteo de Facatativá a un barrio de Bogotá. Yo me fui confiando en el señor, llegamos hasta Facatativá. Él me dijo que se tenía que quedar en una bomba porque iba a hacer unos papeles”.

La víctima agregó que el abuelo le dijo que continuara el camino con su hijo y que iba a ir por otra persona para que les ayudara a cargar: “Me hicieron meter por un camino que se llama Los Manzanos, yo no conocía por allá. Cuando yo me revelé y dije que me iba a devolver me dijeron que si me iba a hacer matar”.

Camión robado en Facatativá - Noticias Caracol

El camionero aseguró que “me llevaron, me amarraron, me pegaron, me amenazaron y se llevaron el carro”.

El abuelo ladrón, quien contrata con engaños a los conductores, quedó grabado por varias cámaras de seguridad y la víctima espera que la Policía Nacional lo capture para que su camión pueda ser recuperado.

