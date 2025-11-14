VIDEO | ¿Escondidos bajo tierra? Así cogieron a hombres robando debajo de estación de Transmilenio

La seguridad en el sistema de transporte masivo TransMilenio ha dado un golpe contundente contra una modalidad de hurto que afectaba directamente la infraestructura y la operación del servicio. En una acción que parece sacada de una película, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura en flagrancia de tres hombres que, literalmente, operaban bajo la estación de la Calle 45, en la localidad de Chapinero.

La captura, enmarcada en la estrategia de seguridad ciudadana, pone en evidencia la sofisticación y el descaro con el que estos delincuentes actúan, afectando no solo el patrimonio público, sino también la movilidad de miles de bogotanos que dependen a diario del sistema.



La alerta nocturna: ruidos extraños en el subsuelo

Los hechos se desencadenaron durante las horas de la noche, un momento clave que suelen aprovechar los criminales para sus actividades. El personal de seguridad de la estación de la Calle 45, gracias a su vigilancia y atención, detectó ruidos extraños que provenían de la parte inferior de la estructura. La central de radio fue alertada de inmediato, señalando la posibilidad de que se estuviera cometiendo un hurto en el subsuelo de la estación.

La respuesta de la Policía, a través del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, fue rápida y coordinada. La patrulla se dirigió al punto para realizar la verificación, pero la complejidad del hurto requirió el apoyo de personal especializado.



En Bogotá fueron capturados en flagrancia tres integrantes de la banda Los Topos al momento de estar robando más de 100 metros de cable de cobre, avaluados en 20 millones de pesos, de la estación de TransMilenio de la Calle 45. De acuerdo con la Policía, los tres capturados… pic.twitter.com/HukWC7SI3r — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 13, 2025

Con la colaboración del personal de infraestructura de TransMilenio, se procedió a realizar el corte y levantamiento de las placas que cubren la estructura de la estación. Lo que encontraron los uniformados confirmó las sospechas iniciales: una gran cantidad de cableado había sido cortado y, junto a este, se encontraron diversas herramientas que atestiguaban la labor delictiva que se estaba llevando a cabo.

El descubrimiento del cableado cortado y las herramientas sirvió como la señal de que los responsables debían estar cerca. Fue en ese momento de reacción que los uniformados notaron a tres hombres intentando esconderse entre los escombros y recovecos bajo la estación. Los delincuentes portaban bolsas y otros elementos que confirmaban su participación en el hurto. De manera inmediata, y en una acción rápida para asegurar la zona y los detenidos, los tres hombres fueron evacuados del subsuelo y capturados en flagrancia.

La captura de estos sujetos, rápidamente apodados 'Los Topos' por la forma en que operaban bajo la estación, permitió la recuperación de un significativo botín: 100 metros de cable encauchetado de cobre. Este material, altamente valorado en el mercado negro, está avaluado en unos 20 millones de pesos. Los tres capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que respondan por el delito de hurto.



Golpe significativo contra el Crimen

Es importante destacar la efectividad de las autoridades en la lucha contra esta clase de delitos. Según cifras entregadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo corrido del año 2025 ya se han capturado 829 personas por diferentes delitos en el sistema. Específicamente, en el hurto de infraestructura, la cifra de esta captura se suma a las 18 personas ya detenidas por hurto de fibra óptica, logrando la recuperación total de 420 metros de cable.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO