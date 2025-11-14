En vivo
Noticias Caracol En Vivo
BOGOTÁ  / VIDEO | ¿Escondidos bajo tierra? Así cogieron a hombres robando debajo de estación de Transmilenio

VIDEO | ¿Escondidos bajo tierra? Así cogieron a hombres robando debajo de estación de Transmilenio

Los delincuentes fueron descubiertos por guardias nocturnos, quienes escucharon ruidos debajo del suelo de una estación de Transmilenio en Bogotá. Tuvieron que destapar el piso para capturarlos.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 14 de nov, 2025
Tamaño imágenes (6).jpg
Se requirió de una intervención profesional para dar con los delincuentes. -
Foto: redes sociales

