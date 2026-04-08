Video | Joyas y motos: las excentricidades de alias Mison, peligroso criminal capturado en Bogotá

La Policía Nacional, en una acción coordinada y desarrollada por la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial, la Dirección de Inteligencia de Ecuador y Migración Colombia, logró identificar y capturar a Luis Rolando Osorio Arévalo, alias Mison o 'El Viejo', un peligroso criminal líder de la banda ‘Los Maracuchos’. Es señalado de delitos como homicidio y tráfico de estupefacientes en las localidades de Santa Fe y Kennedy, sur de Bogotá.

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Este delincuente, con más de 10 años de trayectoria criminal, fue entregado en el Puente Internacional de Rumichaca, paso fronterizo entre Ecuador y Colombia, por las autoridades del vecino país. Era considerado una amenaza para la seguridad nacional, además de que en Colombia le figuraba una circular azul de Interpol por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

'Mison', según la investigación, permitió que integrantes del Tren de Aragua comenzaran su actividad delictiva en Bogotá a partir del año 2018, con los pagadiarios en Patio Bonito, gastrobares y discotecas en las localidades de Santa Fe, Los Mártires y Kennedy, tales como: Los Potrillos, Hotel Negro, La Oficina y las Pesebreras, donde se almacenaban y comercializaban estupefacientes.



Las excentricidades de alias Mison

El ahora capturado cuenta con un sinnúmero de propiedades en todo el país (fincas, discotecas, edificios, vehículos), avaluadas en más de 20 mil millones de pesos, y puestas a nombres de familiares y terceros. Se pudo determinar que en el año 2020 una de sus fincas en Chinauta, Cundinamarca (avaluada en mil millones de pesos), fue objeto de medida cautelar y entregada a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pero a los tres años fue recuperada por este delincuente.



De igual manera, dentro de la investigación se determinó que alias Mison ordenó la muerte del conocido Dj Fox en el año 2023, mientras realizaba un evento en una de las discotecas de la zona de tolerancia de la localidad de Santa Fe.



Además, uno de sus hobbies era patrocinar artistas de música popular, coleccionar motocicletas y la compra y venta de equinos. Era conocido por sus excentricidades como un anillo de diamantes con un valor de 140 millones de pesos, joyas de oro para su mascota, un penthouse en el centro de Bogotá y camionetas de alta gama.

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#Así cayó alias "Mison", cabecilla de "Los Maracuchos". Con una trayectoria criminal de 10 años llena de excentricidades: coleccionaba motos, caballos y hasta joyas de oro para su mascota.



Fue capturado en articulación con las autoridades de #Ecuador. Ya está tras las rejas. pic.twitter.com/YnrXYHiXTx — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 8, 2026

¿Por qué alias Mison huyó a Ecuador?

En el año 2021, ordenó el asesinato de un ciudadano venezolano allegado de ‘Niño Guerrero’, cabecilla del Tren de Aragua, generando una división interna entre este grupo delincuencial y ‘Los Maracuchos’. De acuerdo con los investigadores, luego de una operación de la Policía Nacional realizada el 31 de octubre del 2024, denominada ‘Maracuchos II’, alias Mison huyó y se escondió durante 4 meses en La Hormiga (Putumayo). Pero, finalmente, con apoyo del grupo armado organizado Comandos de Frontera, se trasladó a Lago Agrio, sector de Sucumbíos en Ecuador.

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Desde este país, bajo la fachada de comerciante, continuó su actuar delictivo durante un año, donde inauguró un gastrobar y una pesebrera, para continuar con su renta criminal cercana a los 2.000 millones de pesos mensuales. Desde estos lugares planificaba todas las acciones delictivas y, por medio de alias Sombra, administraba los negocios ilícitos y las finanzas de este grupo delincuencial en Bogotá.

Un juez de control de garantías avaló el procedimiento de captura y le impuso medida intramural en centro penitenciario y carcelario. A este delincuente le espera una codena de por lo menos 32 años de cárcel.

LAURA VALENTINA MERCADO

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