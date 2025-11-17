Capturan a hombre en Rionegro por muerte brutal de un perro: lo habría lanzado por subirse a la cama

El pasado sábado 15 de noviembre, en la vereda El Vergel, Rionegro (Antioquia), se registró un episodio de cuel maltrato animal que ha conmocionado a la comunidad y reavivado el llamado a proteger a los animales. Según la denuncia, un hombre, presuntamente en un arranque de furia, golpeó con fuerza a un perro y lo lanzó fuera de una vivienda tras subirse a una cama. El animal, encontrándose luego inconsciente, no resistió sus heridas y falleció poco después. Los hechos generaron rechazo generalizado e inmediata reacción por parte de las autoridades locales.

Según reportes oficiales, la agresión ocurrió alrededor de las 6:30 p.m., cuando la dueña del animal se encontraba dentro de la residencia. Su pareja sentimental, irritado porque el perro se había subido a la cama "sin permiso", lo tomó en brazos y lo lanzó violentamente fuera del inmueble. El golpe fue tan contundente que, al parecer, el hombre justificó su acción diciendo que “ese animal lo tenía aburrido”.



Minutos más tarde, la comunidad llamó a la línea de emergencias 123. Al arribar, las autoridades encontraron al perro sin signos vitales. De inmediato, se activó el protocolo de necropsia por parte del personal del Gaula y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de Antinarcóticos (Sijín), como parte de los actos urgentes.



Capturan al responsable de matar a perro en Rionegro

Tras el hallazgo, la Policía Nacional emprendió la búsqueda del hombre, quien había huido del lugar junto con su hija menor de edad. Horas más tarde fue capturado en el municipio y trasladado al Centro de Traslado por Protección (CTP) de Rionegro. Allí quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.



La secretaria de Seguridad y Justicia del municipio, Carolina Tejada, se pronunció sobre el caso: “La administración municipal rechaza contundentemente este acto de violencia contra un canino e insta a las autoridades a imponer una sanción ejemplarizante”.



No paran los casos de maltrato animal en Antioquia

Este no es un caso aislado. En Antioquia se han registrado múltiples episodios de maltrato animal que han sacudido a la opinión pública y generado contundentes respuestas institucionales. Uno de los casos más indignantes ocurrió en Itagüí, donde ‘Odín’, un cachorro de bulldog francés de tan solo dos meses, fue entregado para cuidados temporales a un vecino. Al devolvérselo, los propietarios hallaron al pequeño en estado crítico, con graves contusiones en cabeza, abdomen y otras partes del cuerpo. Pese a ser trasladado inmediatamente a un centro veterinario, no logró sobrevivir.

El agresor, identificado como David Pedraza Villegas, fue judicializado en abril de 2025 por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal de la Fiscalía (GELMA). Inicialmente enviado a prisión preventiva, hoy el caso avanza hacia juicio. En las últimas horas, la Fiscalía anunció que Pedraza Villegas fue condenado a ocho meses de prisión por el delito de maltrato animal de Odín.



Sanciones y multas por maltrato animal

La normativa colombiana establece sanciones diferenciadas según la gravedad del maltrato animal. Cuando las conductas violentas no ocasionan la muerte ni lesiones que comprometan gravemente la salud o integridad física del animal, se aplican multas que oscilan entre 5 y 50 salarios mínimos mensuales vigentes.

Por otro lado, si el hecho implica daños severos, lesiones graves o la muerte del animal, sea doméstico, silvestre, vertebrado o exótico, la situación se considera delito. En estos casos, la pena puede ser de 12 a 36 meses de prisión, acompañada de una inhabilidad especial de 1 a 3 años para ejercer cualquier actividad relacionada con animales, además de multas que van de 5 a 60 salarios mínimos.

La ley también contempla agravantes que incrementan la pena entre la mitad y hasta tres cuartas partes cuando se presentan circunstancias como:



Actuar con sevicia o crueldad extrema.

Ejecutar el maltrato en espacios públicos.

Involucrar a menores de edad o cometer el acto en su presencia.

Realizar actos sexuales con animales.

Que el agresor sea un servidor público o ejerza funciones oficiales.

Adicionalmente, las autoridades pueden ordenar el decomiso del animal y asumir los costos necesarios para garantizar su protección y bienestar.

