Capturan a hombre en Rionegro por muerte brutal de un perro: lo habría lanzado por subirse a la cama

El presunto responsable es la pareja sentimental de la dueña del animal. El perrito, encontrándose inconsciente, no resistió las heridas y falleció poco después de la agresión.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 17 de nov, 2025
Imagen de LUM3N en Pixabay

