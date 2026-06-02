Capturan a los presuntos asesinos de Karen Estefany Pajoy, la patrullera asesinada frente a su hijo

La captura de los presuntos responsables del asesinato de la patrullera Karen Estefany Pajoy Candela marca un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por parte de la familia. La joven uniformada fue asesinada el pasado 9 de diciembre cuando se encontraba de vacaciones y realizaba una de las actividades más importantes de su vida personal: acompañar a su hijo al jardín infantil.



La noticia fue dada a conocer por la Policía Nacional a través de un video en el que el director de la institución, el general Willliam Rincón, se comunicó directamente con la madre de la patrullera para informarle sobre el resultado de las investigaciones.

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“Hoy hemos capturado a esos sujetos que le generaron el hecho tan lamentable contra su vida a su hija, señora Rosa. Hoy honramos la memoria de nuestra patrullera de Policía Karen Estefany Pajoy Candela”, expresó el oficial durante la llamada.



¿Quiénes fueron los capturados?

Según informó la institución, fueron capturados dos hombres señalados como los principales autores del homicidio de la uniformada.

Durante el mensaje dirigido a la familia, el director de la Policía recordó que esclarecer este caso era un compromiso adquirido desde el momento en que ocurrió el crimen.



“Era un compromiso, por eso hoy cumplimos capturando a los responsables de su asesinato, quienes deberán responder ante la justicia. Aseguro que ningún crimen contra nuestros policías quedará en la impunidad”, afirmó.



Asimismo, indicó que los capturados fueron identificados como alias Rambo y un hombre llamado Hernán, señalados por las autoridades como los presuntos responsables del asesinato de la patrullera.

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“Este resultado se debe enviar de forma clara, pertinente, a esos sujetos criminales que atentan contra la vida de nuestros policías y de los colombianos”, agregó el oficial.

¡𝗦𝗘 𝗛𝗜𝗭𝗢 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗜𝗖𝗜𝗔 𝗣𝗢𝗥 𝗞𝗔𝗥𝗘𝗡!



Hoy honramos la memoria de nuestra patrullera Karen Estefany Pajoy Candela, dando un importante paso hacia la justicia con la captura de los presuntos responsables de su asesinato.



A Karen 𝗹𝗲 𝗮𝗿𝗿𝗲𝗯𝗮𝘁𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗹𝗮… https://t.co/BnjozyS9ff pic.twitter.com/66GIrNy5JF — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) June 1, 2026

Un crimen que conmocionó al país

La muerte de Karen Estefany Pajoy Candela generó una profunda conmoción por las circunstancias en las que ocurrió. La patrullera, de 21 años, se encontraba disfrutando de sus vacaciones en la finca de sus padres, ubicada en la vereda Alto Cañada, en zona rural del municipio de La Plata, Huila.

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De acuerdo con el relato entregado por su madre a Noticias Caracol, la joven estaba feliz de compartir tiempo con su familia y preparaba la celebración del cumpleaños de su hijo.

La mañana del ataque salió acompañada por su hermana menor y por su hijo para llevar al pequeño al hogar infantil. Fue en ese recorrido cuando hombres armados la atacaron.

“Ella salió con la hermanita menor, que tiene 14 años. Iban a dejar el niño al hogar, pero a mitad de camino esos desgraciados la impactaron por la espalda. Ella ni siquiera con qué defenderse, ni siquiera le hicieron parar la moto”, relató su madre.

El crimen ocurrió frente a su hijo y a su hermana menor, un hecho que aumentó la indignación y el rechazo de distintos sectores del país.

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“Nada nos devolverá a Karen”

Durante el anuncio de las capturas, la Policía Nacional destacó el legado de la joven uniformada y recordó su compromiso con la institución y con el servicio a la comunidad.

“Nada nos devolverá a Karen, una joven mujer policía comprometida con su vocación de servicio, además una madre, una compañera, que dejó una huella imborrable en nuestra institución”, señaló el director de la Policía.

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La institución también reiteró su solidaridad con la familia de la patrullera y aseguró que continuará acompañándolos.

“A su familia, el compromiso permanente de mantener vivo su legado de servicio de policía y su servicio a Colombia”, manifestó.

La captura de los presuntos responsables representa un avance significativo dentro del proceso judicial por el asesinato de Karen Estefany Pajoy Candela.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co