En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
IVÁN MORDISCO
ACCIDENTE BOGOTÁ
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Capturan en Antioquia a mujer señalada del feminicidio de niña de 6 años que sería su hijastra

Capturan en Antioquia a mujer señalada del feminicidio de niña de 6 años que sería su hijastra

La pequeña, que presentaba varias lesiones en el cuerpo, habría llegado sin vida al hospital. El crimen conmocionó a la comunidad de Chigorodó.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
En Antioquia, mujer es señalada del feminicidio de niña de 6 años que sería su hijastra
Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad