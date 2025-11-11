Capturan en Antioquia a mujer señalada del feminicidio de niña de 6 años que sería su hijastra

Una mujer, señalada del feminicidio de una niña de 6 años que sería su hijastra, fue capturada en el municipio de Chigorodó, Antioquia.

Según medios como El Colombiano y Minuto 30, familiares de la menor de edad ya habían alertado del maltrato del que estaría siendo víctima la pequeña. Sin embargo, desde la Alcaldía de Chigorodó se informó “que hasta la fecha y antes del suceso, en las instituciones encargadas de adelantar acciones de verificación y restablecimiento de derechos, no se recibió ninguna denuncia relacionada con este caso”.



¿Qué pasó el día de la muerte de la niña?

Se informó que el pasado miércoles 5 de noviembre, la niña fue trasladada al Hospital María Auxiliadora, a donde llegó sin signos vitales. La persona que la llevó dijo que la menor de edad había sufrido una caída.

Sin embargo, de acuerdo con lo informado por la Policía, el dictamen preliminar de necropsia médico-legal determinó que la pequeña “presentaba múltiples hematomas y signos de violencia en diferentes partes del cuerpo”.



El coronel Jovanni Cepeda, comandante del Departamento de Policía de Urabá, informó que en coordinación con el CTI de la Fiscalía, se capturó en el barrio El Bosque, municipio de Chigorodó, a una mujer de 36 años como presunta responsable de feminicidio agravado.



La captura se hizo efectiva por la orden emitida el 8 de noviembre por el Juzgado Promiscuo Municipal de Vigía del Fuerte.

La detenida, que sería la madrastra de la niña fallecida, habría causado las lesiones mortales a la pequeña, por lo que fue imputada por el delito de feminicidio agravado, cargo que no aceptó, según informó El Colombiano. (Lea también: Esto se sabe de la muerte de Yuri Pineda en Medellín: ¿qué tendría que ver exnovio con el crimen?)

No obstante, el juez decidió enviar a la acusada a un centro carcelario mientras avanza la investigación por la muerte de la menor de edad en Chigorodó.

Según cifras entregadas por Medicina Legal, con corte a septiembre de 2025, en lo que va de año se han reportado cerca de 4 mil casos de violencia contra los niños y niñas.

