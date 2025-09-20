En vivo
Cárcel para profesor que habría abusado de tres niñas desde que estaban en segundo de primaria

En la casa de Edwin Daniel Jaimes Molina encontraron videos que grabó de los vejámenes que cometió contra las menores de edad. Según la Policía, también ingería licor en las clases.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2025
