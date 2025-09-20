Cárcel para profesor que habría abusado de tres niñas desde que estaban en segundo de primaria

Un aberrante caso se puso al descubierto en el municipio Labateca, en Norte de Santander, donde fue capturado y enviado a la cárcel el profesor Edwin Daniel Jaimes Molina, a quien señalan de haber abusado de tres niñas de 7, 8 y 9 años desde que estaban en segundo de primaria.

Según las autoridades, los abusos continuaron hasta que las menores de edad cursaron quinto de primaria. El hombre dictó clases en la misma institución por más de 20 años y, además, vivía en el colegio.



Amenazó, abusó y grabó con el celular a las niñas

Los vejámenes contra las tres menores de edad empezaron a ocurrir desde el año 2017. El investigador de la Policía Nacional que llevó el caso le dijo a Noticias Caracol que “estos hechos de violencia sexual tuvieron inicio desde que ellas ingresaron, desde segundo grado primaria, hasta que terminaron quinto de primaria. Mencionan que fueron víctimas en múltiples ocasiones”.

Las niñas, para la época de los abusos, tenían 7, 8 y 9 años. Decidieron hablar luego de una campaña de sensibilización de la Policía.



Según el investigador del caso, no fue sencillo conocer este caso, ya que la institución educativa donde se registraron los abusos “se encuentra geográficamente a una distancia del casco urbano de tres horas, donde es difícil el acceso de vehículos, allá solo se ingresa a pie. Entonces era muy difícil o es muy complicado de pronto para que se ejerza cualquier tipo de vigilancia o control”.

Tras la denuncia de las víctimas, al profesor Jaimes Molina lo investigaron por más de 7 meses y en las pesquisas descubrieron que cuando el docente estaba “dentro del aula de clases, él incluso tomaba bebidas embriagantes y era a los niños de la misma institución educativa a los que él enviaba a la parte externa de la institución a buscarle este tipo de bebida embriagante”.



No aceptó cargos

El profesor, conocido por toda la comunidad y allegado a los padres de los niños, fue descrito por la Policía como una persona calmada, tranquila y con un perfil bajo. Nadie a su alrededor dudaba de él.

Lo capturaron cuando se encontraba en su vivienda y en su celular fueron encontrados los videos de los abusos cometidos con las menores de edad.

En la audiencia de imputación de cargos, el profesor se declaró inocente. Sin embargo, el juez decidió enviarlo a un centro carcelario en Norte de Santander, donde permanece bajo medida de aseguramiento.



Líneas para denunciar abuso sexual y violencia intrafamiliar en Colombia

Las víctimas pueden buscar ayuda en instituciones como el ICBF, las EPS, la Fiscalía, la Policía, instituciones educativas, la Personería, la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría.

Estas son algunas de las principales líneas de denuncia:



Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea 123 Mujer Antioquia o escribiendo al correo electrónico linea123ma@antioquia.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

Línea especializada para la prevención y atención de la Violencia Sexual del ICBF: 018000 112440

