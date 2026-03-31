Demoras en la extradición de Zulma Guzmán: comisión no hizo visita importante para el proceso

La Comisión de Reino Unido planteada para visitar el lugar donde se pretende ubicar a Zulma Guzmán Castro en Colombia, no llegó para la cita programada para este 30 de marzo. Así lo confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) este lunes tras no tener novedades en este importante proceso de extradición. Zulma Guzmán se encuentra detenida en el centro carcelario HMP Bronzefield, en Reino Unido.



Guzmán es señalada por la justicia colombiana por ser una de las responsables por el caso de envenenamiento de unas frambuesas con talio, que causó la muerte de dos menores de edad. Sin embargo, han salido a la luz más detalles que darían cuenta de que habría más casos similares, también vinculados con la colombiana.

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Al parecer, no hay una fecha reprogramada para realizar la inspección. Originalmente estaba planteado que la comisión británica visitara la cárcel El Buen Pastor y, eventualmente, La Picota. Según detalló la fiscal general Luz Adriana Camargo, la justicia colombiana inicialmente planteó que Guzmán fuera recluida en El Buen Pastor, pero finalmente consideraron más adecuado que la empresaria sea asegurada en el pabellón de funcionarios de La Picota. “La extradición de la señora Zulma viene surtiéndose dentro de los pasos acordados con el gobierno de Gran Bretaña. Ellos son cuidadosos en el examen de las condiciones”, aseguró Camargo en ese entonces.



"Asesina serial"

Cabe recordar que Zulma Guzmán Castro ahora sería catalogada en Colombia como una asesina serial, según declaraciones que dio la fiscal general a mediados de marzo de 2026. Y es que un grupo de investigación del ente acusador acumuló evidencias que señalarían que dos mujeres, allegadas a Guzmán, habrían sido envenenadas de la misma forma, lo que demostraría un comportamiento sistemático. Una de las afectadas sería una familiar suya: Elvira Restrepo, una cuñada de la empresaria convicta.



El caso de Restrepo ocurrió en enero de 2025, cuando la mujer recibió un paquete de chocolates en su casa. Los dulces habrían sido envenenados precisamente con talio, un elemento químico inodoro e insaboro. La mujer se trasladó a la Fundación Santa Fe cuando empezó a presentar complicaciones en su salud. Al día de hoy, la cuñada de Guzmán está en Estados Unidos recibiendo tratamiento para contrarrestar los efectos del químico. Según dijo el doctor Camilo Uribe a Los Informantes, el talio es difícil de eliminar en el cuerpo, ya que este se adhiere al tejido graso.

María Paula Rodríguez Rozo

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