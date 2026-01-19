Liberan cinco policías secuestrados por el ELN en Norte de Santander: estuvieron retenidos 13 días

La Defensoría del Pueblo confirmó la liberación de los cinco policías que se encontraban secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde hacía 13 días. La entidad aseguró que los cinco miembros de la fuerza pública se encuentran en buen estado de salud. Cuando fueron secuestrados, los policías vestían de civil y estaba de regreso de permiso.

"Hoy fueron liberados cinco policías que se encontraban secuestrados por el ELN desde el pasado 6 de enero. Afortunadamente se encuentran en buen estado de salud. Los policías habían sido privados de la libertad cuando se movilizaban en un bus de servicio público en la vía Cúcuta–Tibú, sector La Llana", se lee en un breve comunicado de la Defensoría del Pueblo.



De acuerdo con la entidad, la Comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, había adelantado gestiones humanitarias para la liberación de los uniformados. "Reiteramos el llamado a los grupos armados a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas que permanecen privadas de la libertad", concluyeron en el texto.



La defensora del pueblo, Iris Marín, también confirmó la liberación de los policías. "Un alivio esta liberación. Para ellos, para sus familias. Insistimos en la liberación de decenas de personas que continúan secuestradas por el ELN, en Norte de Santander, en Arauca y en otras partes del país", escribió la funcionaria en su cuenta de X.

Ataque con drones del ELN dejó un soldado muerto y cuatro heridos en Tibú

En esta región del país el ELN ha continuado atacando a la fuerza pública. El pasado viernes 16 de enero, un soldado falleció y otros cuatro resultaron heridos tras un ataque con drones en Tibú. De acuerdo con la información suministrada por el Comando de la Segunda División del Ejército, el ataque se registró en la vereda Palmeras, mientras tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.º 9 adelantaban operaciones militares en la región del Catatumbo.

Los artefactos explosivos fueron lanzados desde drones operados, según las autoridades, por integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN. La víctima mortal fue identificada como el soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, oriundo del municipio de Palmira, Valle del Cauca. El uniformado se encontraba en cumplimiento de labores operacionales en el momento del ataque. Los otros cuatro militares afectados —dos suboficiales y dos soldados profesionales— presentaron heridas ocasionadas por esquirlas producto de las explosiones.

En un comunicado oficial, el Ejército Nacional señaló que el ataque fue dirigido contra unidades desplegadas en el marco de operaciones para control territorial en el Catatumbo. También indicó que las acciones militares en la zona continúan y que se mantienen las labores de seguridad en coordinación con otras autoridades del Estado.

