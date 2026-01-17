Ataque con drones del ELN dejó un soldado muerto y cuatro heridos en Tibú, Norte de Santander

Un soldado profesional del Ejército Nacional murió y otros cuatro militares resultaron heridos tras un ataque con drones cargados con explosivos atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), ocurrido la noche del viernes 16 de enero en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

De acuerdo con información suministrada por el Comando de la Segunda División del Ejército, el ataque se registró en la vereda Palmeras, mientras tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.º 9 adelantaban operaciones militares en la región del Catatumbo. Los artefactos explosivos fueron lanzados desde drones operados, según las autoridades, por integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.



¿Quién era el soldado que murió durante ataque del ELN en Tibú?

La víctima mortal fue identificada como el soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, oriundo del municipio de Palmira, Valle del Cauca. El uniformado se encontraba en cumplimiento de labores operacionales en el momento del ataque. Los otros cuatro militares afectados —dos suboficiales y dos soldados profesionales— presentaron heridas ocasionadas por esquirlas producto de las explosiones.



#ComunicaciónOficial | El Comando de @Ejercito_Div2 informa a la opinión pública que:



1.Hoy, 16 de enero de 2026, en el marco de despliegue de operaciones militares, tropas de Batallón de Despliegue Rápido N.° 9 fueron objeto de un ataque indiscriminado con drones equipados con… pic.twitter.com/JFtfNnC9EN — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) January 17, 2026

Publicidad

El Ejército informó que los heridos recibieron atención inicial en el área y posteriormente fueron evacuados por vía aérea hasta un centro médico especializado en la ciudad de Cúcuta, donde permanecen bajo observación médica. La institución no informó detalles adicionales sobre su estado de salud.

En un comunicado oficial, el Ejército Nacional señaló que el ataque fue dirigido contra unidades desplegadas en el marco de operaciones para control territorial en el Catatumbo. También indicó que las acciones militares en la zona continúan y que se mantienen las labores de seguridad en coordinación con otras autoridades del Estado.

Publicidad

Las autoridades atribuyeron la acción armada al Frente Juan Fernando Porras Martínez, una de las estructuras del ELN con presencia en varios municipios del Catatumbo. Según reportes oficiales, esta organización ha recurrido en repetidas ocasiones al uso de drones para atacar posiciones de la fuerza pública en esta región del nororiente del país.

El ataque se da en medio de una sostenida confrontación armada en el Catatumbo, donde operan distintos grupos armados ilegales que disputan el control de rutas y economías ilícitas. Esta subregión, ubicada en la frontera con Venezuela, ha sido escenario de enfrentamientos recurrentes entre organizaciones ilegales y la fuerza pública durante el último año.



Secuestran a cinco policías en Tibú

En paralelo a este hecho, la Defensoría del Pueblo adelanta gestiones humanitarias en Tibú relacionadas con el secuestro de cinco policías por parte del ELN desde comienzos de enero. La entidad informó que continúa realizando acompañamiento institucional en la zona, en coordinación con autoridades locales y nacionales.

El Gobierno nacional no anunció cambios inmediatos en su estrategia de seguridad tras el ataque, aunque reiteró que las Fuerzas Militares mantienen presencia activa en el Catatumbo. El Ejército indicó que continuará con las operaciones destinadas a contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales que operan en esta región de Norte de Santander.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL