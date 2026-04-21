Colombia está entre países más peligrosos respecto a derechos humanos, según Amnistía Internacional

El más reciente informe anual de Amnistía Internacional se ha presentado un diagnóstico preocupante sobre la situación de los derechos humanos en América Latina, señalando a Colombia como uno de los países más peligrosos del mundo para quienes ejercen la labor de defensa de los derechos fundamentales. El documento resalta una tendencia de violencia que no cede y un aumento en las infracciones al derecho internacional humanitario.

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La situación en territorio colombiano ha sido calificada por la ONG como "muy preocupante", destacando que el país atraviesa una crisis humanitaria donde la población civil es la principal afectada. Según las cifras presentadas, en Colombia "asesinan un defensor de derechos humanos cada 72 horas", una estadística que se suma a la persistencia de los desplazamientos masivos y el confinamiento de comunidades enteras.



El informe se refiere a la estrategia gubernamental, asegurando que los diálogos con grupos ilegales bajo la política de paz total "aún no da garantías de verdad, reparación y no repetición", y hasta el momento no han servido como una salida real a la violación de derechos. "Nos queda un poder ejercido desde el Estado que no permite que nadie le cuestione, que no permite voces alternativas, las mismas tragedias y horrores del pasado, líderes y liderezas comunitarias, personas defensoras de derechos humanos en riesgo", dijo Valentina Ballesta, subdirectora de la oficina regional para las Américas de Amnistía Internacional.

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En cuanto a Venezuela, Amnistía Internacional sostiene que "la represión dominó en 2025" y se mantiene vigente durante el presente año . Aunque se han aplicado medidas como la amnistía para presos políticos, la ONG denuncia que esta se está ejecutando de manera "arbitraria y discrecional sin ningún tipo de explicación".

El informe también extiende su preocupación a otros puntos del continente y del mundo. Cuba y El Salvador recibieron menciones específicas debido a las severas restricciones a las libertades individuales, mientras que en Estados Unidos se alertó sobre el endurecimiento de prácticas autoritarias y leyes migratorias que violan derechos humanos, lo cual genera un "efecto cadena en toda la región" que afecta directamente a la población migrante".

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La organización, además, advirtió sobre el crecimiento del autoritarismo a nivel mundial y la persistencia de guerras indiscriminadas en regiones como Gaza e Irán. Para Amnistía Internacional, el panorama mundial de los derechos humanos, con un énfasis crítico en la situación de Colombia y Venezuela, es "poco alentador" y exige una vigilancia internacional constante ante una violencia que parece no encontrar freno.

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