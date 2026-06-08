Lo que se sabe del asesinato de Steven Portillo Gómez, funcionario de la Defensoría del Pueblo

La muerte de Steven Portillo Gómez, funcionario de la Defensoría del Pueblo en Caldas, ha generado conmoción entre organizaciones defensoras de derechos humanos, entidades públicas y la comunidad de esa región del país. El abogado de 30 años fue asesinado el pasado 7 de junio en Manizales, un hecho que ya es objeto de investigación por parte de las autoridades.



La noticia fue confirmada por la propia Defensoría del Pueblo a través de un pronunciamiento público en el que expresó su rechazo por el crimen y pidió acelerar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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“Hoy asesinaron a un defensor público de la Regional Caldas, Steven Portillo Gómez, de 30 años, en el sector La Violeta de Manizales, Caldas. No puede ser que tengamos que enfrentar esto en nuestra entidad y en la Defensa Pública”, señaló la institución.

¿Cómo sucedió el ataque?

De acuerdo con la información divulgada por Indepaz, Steven Portillo Gómez fue asesinado en el sector de La Violeta, en Manizales.



Según el reporte conocido hasta ahora, hombres que se movilizaban en motocicleta le dispararon, causándole la muerte en el lugar de los hechos.



Portillo Gómez era abogado y se desempeñaba como servidor público de la Defensoría del Pueblo en la seccional Caldas. Además, residía en el municipio de Chinchiná, donde también era reconocido por su trabajo en favor de la comunidad.

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La organización Indepaz destacó que la víctima desarrollaba labores relacionadas con la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento institucional a la ciudadanía.

Versiones apuntan a posibles amenazas previas

Entre los elementos que ahora forman parte del caso, Indepaz indicó que, según algunas versiones difundidas por medios locales, Steven Portillo habría recibido amenazas contra su vida días antes del ataque.

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Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el contenido de esas presuntas intimidaciones ni sobre posibles responsables.

Las autoridades judiciales continúan adelantando las indagaciones para determinar las circunstancias exactas que rodearon el homicidio y establecer si existían riesgos previamente identificados.

🔴 #67LíderesAsesinados



👥 Nombre: Steven Portillo Gómez

📆 Fecha: 07/06/2026

📍 Lugar: Manizales, Caldas.



➡️ Steven Portillo Gómez era un servidor público en defensa de los DDHH, abogado, quien pertenecía a la Defensoría del Pueblo de la seccional Caldas. Además, era residente… pic.twitter.com/2gZVLw5mBd — INDEPAZ (@Indepaz) June 8, 2026

La Defensoría pidió celeridad en las investigaciones

Tras conocerse el crimen, la Defensoría del Pueblo manifestó su solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de trabajo del funcionario asesinado.

“Agradecemos a la Fiscalía y a las autoridades judiciales el trabajo investigativo adelantado hasta el momento. Al mismo tiempo, hacemos un llamado urgente para que se priorice el esclarecimiento de este crimen y se avance con celeridad en la identificación y judicialización de los responsables”, indicó la entidad.

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La institución también expresó que la muerte de Portillo Gómez representa un motivo de duelo para toda la entidad.



Alertas por aumento de presencia de estructuras armadas en la región

Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 013 de 2025, documento que incluye al municipio de Manizales y advierte sobre riesgos relacionados con la presencia de estructuras armadas y dinámicas criminales.

De acuerdo con esa alerta, la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de grupos armados constituye un riesgo permanente para los derechos de la población.

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Asimismo, la organización señaló que la Alerta Temprana 041 de 2020 y su informe de seguimiento 009 de 2022 advirtieron que Manizales es utilizada como lugar de refugio y repliegue por integrantes de estructuras criminales y grupos armados que operan a nivel regional.

Según esos documentos, la ciudad también ha sido identificada como un espacio donde se desarrollan y administran economías ilícitas, especialmente actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes y los préstamos informales conocidos como “gota a gota”.

Indepaz indicó además que dentro de la dinámica regional se ha advertido presencia del EGC o Clan del Golfo, así como de bandas locales.

Mientras avanzan las investigaciones, el asesinato de Steven Portillo Gómez ha despertado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades públicas que reclaman resultados concretos para esclarecer lo sucedido.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co