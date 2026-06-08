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Ministerio de Transporte se pronunció tras descarrilamiento del Tren de la Sabana en Bogotá

Ante las versiones que señalaban una afectación a pasajeros del Tren de la Sabana, el Ministerio de Transporte precisó que el coche comprometido no llevaba ocupantes. Esto dijo.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 8 de jun, 2026
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Ministerio de Transporte se pronunció tras descarrilamiento del Tren de la Sabana en Bogotá
Ministerio de Transporte se pronunció tras descarrilamiento -
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El incidente ferroviario registrado en la tarde del domingo 7 de junio generó preocupación entre los ciudadanos en Bogotá luego de que se reportara el descarrilamiento de un equipo del Tren de la Sabana sobre la avenida NQS con calle 64.

Las primeras versiones difundidas señalaron que la emergencia habría involucrado a varios pasajeros a bordo. Sin embargo, ahora, el Ministerio de Transporte emitió un pronunciamiento para aclarar lo sucedido y precisar que el coche afectado no transportaba usuarios al momento del incidente.

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La situación fue reportada inicialmente por organismos de emergencia de la capital. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que atendió un descarrilamiento en el corredor férreo ubicado sobre la carrera 30 con calle 63, donde fue necesario activar protocolos de seguridad y coordinar acciones con las autoridades de tránsito debido a las afectaciones en la movilidad.

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Las imágenes compartidas por ciudadanos en redes sociales mostraron la presencia de unidades de emergencia y filas de vehículos en uno de los corredores más transitados de la ciudad. Como consecuencia del incidente, el tránsito permaneció restringido durante varias horas mientras avanzaban las labores de atención y retiro del material ferroviario comprometido.

Ministerio de Transporte aclaró qué ocurrió

Ante la circulación de versiones que hablaban de un presunto descarrilamiento con cerca de 600 pasajeros a bordo, el Ministerio de Transporte explicó que esa información no correspondía a los hechos ocurridos.

De acuerdo con la cartera, la situación se originó durante la operación habitual del servicio turístico. Según la información suministrada por Turistren, empresa encargada del recorrido, uno de los coches presentó en horas de la mañana una novedad técnica relacionada con su sistema de suspensión.

Por esa razón, el vehículo ferroviario fue retirado preventivamente de la operación y dejado en la estación de Usaquén para evitar cualquier riesgo durante la prestación del servicio.

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“El coche no transportaba pasajeros al momento de la novedad y no continuó prestando servicio durante la jornada”, precisó el Ministerio de Transporte en su comunicado oficial.

La entidad detalló que posteriormente, durante la tarde, una locomotora realizó el traslado del coche hacia el taller ubicado en el kilómetro 5 para efectuar la correspondiente revisión técnica.

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Fue durante ese desplazamiento, cerca del paso a nivel de la avenida NQS con calle 64, cuando se produjo el descarrilamiento del equipo que estaba siendo movilizado.

El Ministerio señaló que, aunque el incidente obligó a realizar ajustes en la operación del servicio turístico, la afectación fue limitada. El Tren de la Sabana que cumplía con el recorrido programado redujo temporalmente su velocidad y registró una demora aproximada de 30 minutos.

No hubo personas lesionadas

Uno de los puntos enfatizados por las autoridades fue que el incidente no dejó personas heridas.

“El Ministerio de Transporte también informa que no se presentaron personas lesionadas, no existió riesgo para los pasajeros del servicio turístico y las autoridades competentes activaron los protocolos correspondientes para atender la situación y restablecer las condiciones normales de operación y movilidad en el sector”, indicó la entidad.

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Tras la emergencia, las autoridades adelantaron las acciones necesarias para recuperar las condiciones de seguridad en la infraestructura férrea y normalizar el tránsito en la zona afectada.

“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad operacional del sistema férreo y con la entrega de información clara, precisa y oportuna a la ciudadanía”, concluyó la cartera.

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El Tren de la Sabana es uno de los principales atractivos turísticos ferroviarios de Bogotá y la región, realizando recorridos durante fines de semana y días festivos entre la capital y Zipaquirá.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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