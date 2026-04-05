Colombiano invitado por la NASA relata cómo vivió el despegue de Artemis II: “Fue un privilegio”

En medio del renovado entusiasmo global por la exploración espacial, un colombiano fue testigo directo del despegue de Artemis II uno de los hitos más importantes del siglo XXI. Se trata de Faber Burgos Sarmiento, creador de contenido y divulgador científico, quien fue invitado por la NASA a presenciar el despegue desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida.



El creador de contenido relató en entrevista con Sala de Prensa de Blu Radio y Noticias Caracol lo que significó estar a pocos kilómetros del despegue y seguir de cerca una misión que marca el regreso de los humanos a las cercanías de la Luna.



Una experiencia única

Burgos describió la experiencia como “increíble, única” y, sobre todo, como una oportunidad difícil de dimensionar. “Poder vivir algo que no pasaba en más de 50 años (…) fue algo increíble. Fue un privilegio realmente haber podido vivir esto”, afirmó, al recordar el contexto histórico de la misión, que retoma la exploración lunar tripulada décadas después del programa Apolo.



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El divulgador explicó que su presencia allí no fue casual. Su trayectoria, marcada por experimentos de alto impacto como el envío de globos a la estratósfera desde Colombia, mismo experimento que en 2021 lo hizo acreedor de un récord Guinness, algo que sin duda le abrió la puerta a este tipo de escenarios.

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Sin embargo, precisó que el proceso fue competitivo y global: “Artemis 2 abrió una convocatoria conocida como NASA Social. Mucha gente de todo el mundo aplicó (…) y bueno, me seleccionaron junto con otros dos compañeros colombianos”. Esta iniciativa, según detalló, busca que creadores documenten y acerquen estas misiones al público general.

Ya en el lugar, Burgos tuvo acceso a espacios estratégicos dentro de la NASA y a momentos previos al lanzamiento. “Tuve la oportunidad de entrar a la NASA, de conocerla desde adentro, de conocer el edificio de ensamblaje de vehículos, de ver cómo ya están preparando Artemis III y Artemis V”, relató. Incluso, estuvo cerca del momento en que los astronautas se dirigían a la nave: “Ver prácticamente cómo pasaban los astronautas dentro de una van minutos antes de irse”.



¿Cómo vivió los momentos del despegue de Artemis II?

Uno de los aspectos más impactantes fue la cercanía al despegue. Según contó, se encontraba a menos de cinco kilómetros del punto de lanzamiento, lo que le permitió no solo observar, sino sentir físicamente la potencia del vehículo aeroespacial. “Uno siente el cohete literalmente en el cuerpo, tiembla el suelo (…) es un sonido tan particular y tan extraño que a uno no se le olvida”, dijo.



Ese instante, marcado por el conteo regresivo, estuvo rodeado por el asombro, según contó. “Cuando llegan al uno, siempre hay un silencio absoluto, nadie dice absolutamente nada”.



El momento del encendido de motores fue, para él, uno de los más sobrecogedores. “Es un brillo muy particular (…) la energía que se libera es tanta que alumbró toda la noche”, recordó, comparando incluso la intensidad visual con el de una bomba núclear.

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Aunque ya van cuatro días depués del lanzamiento, insistió en que el impacto visual y sensorial sigue siendo difícil de describir.

Burgos también destacó detalles que enriquecieron su experiencia como observador. Llevó consigo un telescopio compacto que llamó la atención de otros asistentes: “Era muy pequeño, pero definitivamente cumplió con el propósito, ya que pudimos ver muy de cerca cómo se dio ese lanzamiento”. Gracias a ello, logró captar imágenes que calificó como “espectaculares, inolvidables, únicas”.

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Más allá de la vivencia personal, el colombiano subrayó la relevancia técnica de la misión. Explicó que Artemis II no busca aterrizar en la Luna, sino validar sistemas clave para futuras expediciones. “La idea de esta misión es probar sistemas de navegación, sistemas de comunicaciones, sistemas de vida”, señaló, en referencia a los elementos que serán fundamentales para misiones posteriores.

En ese sentido, destacó que el objetivo de fondo del programa Artemis es mucho más ambicioso. “El objetivo realmente de todas las misiones Artemis es que el hombre pueda crear una base sustentable en la Luna”, explicó, mencionando el proyecto de Artemis Base Camp. Para Burgos, este paso representaría un cambio profundo en la historia de la humanidad: “Va a ser un paso gigante (…) convertirnos en una especie que ya vive en otros lugares de nuestro propio sistema solar”.

Finalmente, el divulgador esaltó el interés creciente del público y el potencial inspirador de este tipo de iniciativas. “La NASA sabe muy bien que la gente está totalmente receptiva con estos temas del espacio”, afirmó, añadiendo que estos avances pueden motivar a nuevas generaciones a apostar por la ciencia, la tecnología y otras disciplinas.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co