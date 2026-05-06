Distrito anuncia acciones por cierre de servicios de IPS como Liga contra el Cáncer y Juan N. Corpas

La Secretaría de Salud de Bogotá anunció que implementará un plan de contingencia por el cierre de algunos servicios de IPS como la Liga contra el Cáncer y las clínicas Medical y Juan N. Corpas. (Lea también: Liga Contra el Cáncer suspende temporalmente servicios en una sede de Bogotá por temas financieros)

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Las instituciones han señalado que han debido suspender operaciones por las deudas que tienen las EPS con ellas. El más reciente anuncio fue el de la Clínica Juan N. Corpas, quien informó el cierre de algunos de los servicios, esto luego de que muchos de los trabajadores renunciaran porque llevan meses sin recibir salarios.

Señalan desde el centro médico que las EPS le adeudan a la clínica más de 35.000 millones de pesos. Por mes reciben cerca de 9.000 pacientes de todo el país y esperan poder seguir funcionando.



Entre las IPS que han reportado problemas para la prestación de servicios por falta de recursos económicos están:



Clínica del Trabajador : a partir del 26 de mayo suspende temporalmente servicio de urgencias en la sede de la calle 161.

: a partir del 26 de mayo suspende temporalmente servicio de urgencias en la sede de la calle 161. Clínica Medical : desde el 5 de mayo suspende servicios en las sedes Santa Juliana, Norte, Américas y Toberín. En la sede Kennedy, se han cerrado servicios de UCI adultos, cuidados intermedios, diálisis y hemodinamia.

: desde el 5 de mayo suspende servicios en las sedes Santa Juliana, Norte, Américas y Toberín. En la sede Kennedy, se han cerrado servicios de UCI adultos, cuidados intermedios, diálisis y hemodinamia. Liga Contra el Cáncer : desde el 4 de mayo suspende temporalmente en la sede de la calle 116 por falta de pago de EPS como Sanitas y Famisanar.

: desde el 4 de mayo suspende temporalmente en la sede de la calle 116 por falta de pago de EPS como Sanitas y Famisanar. Clínica Juan N. Corpas: reporta reducción de camas UCI y renuncias masivas de personal por falta de pago de salarios.

Durante 2025 también se registraron cierres previos o reducción de capacidad en la Clínica Ciudad Roma, Clínica de Occidente, Fundación Hospital San Carlos y el Hospital San Rafael, señala la Secretaría de Salud. (Lea también: Ordenan suspensión provisional del decreto que ordenaba cambios en las EPS y traslados de afiliados)



“Estamos trabajando sin descanso para que nadie se quede sin atención”

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, expresó su preocupación por la situación que atraviesan esta IPS.



“El sistema de salud de Bogotá está atravesando un momento de extrema tensión por cuenta de la falta de pago de las EPS hacia nuestras clínicas y hospitales. Es doloroso ver cómo instituciones de gran trayectoria se ven obligadas a restringir servicios por falta de recursos para su operación básica”, expresó, y agregó que “el mensaje para los bogotanos es de tranquilidad, pero también de corresponsabilidad: estamos trabajando sin descanso para que nadie se quede sin atención, fortaleciendo la red pública y habilitando nuevos servicios. Les pedimos paciencia en las salas de espera, priorizar las consultas según el riesgo y confiar en la coordinación que estamos liderando desde el Distrito”.

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Ante este panorama, el secretario anunció que se fortalecerá la red pública con la apertura de nuevos servicios en el Hospital de Usme.

“Después del 15 de mayo se iniciará la atención en el servicio de urgencias y se habilitarán 21 camas de hospitalización; para finales de junio se espera la apertura total con cirugía, UCI y el restante de hospitalización”, señaló el Distrito.

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Además, informó que “se han caracterizado centros especializados para asegurar la dotación y atención de traumas en distintos sectores de la ciudad”.

Debido a estos problemas de atención en el sistema de salud en Bogotá, informó a los ciudadanos “que se priorizará a los pacientes en condición más grave”, por lo que recomienda:



Hacer uso de la Línea 137 para orientación frente a urgencias en salud.

Comunicarse con su EPS para obtener orientación oportuna cuando no sea una urgencia.

Utilizar servicios de consulta prioritaria cuando sea posible.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co