Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Corte Constitucional admite demanda contra creación de zona binacional entre Colombia y Venezuela

Corte Constitucional admite demanda contra creación de zona binacional entre Colombia y Venezuela

El alto tribunal señaló en un auto que admitió "la demanda de inconstitucionalidad" presentada por un ciudadano contra el memorando de entendimiento con que se crea la zona binacional.

Por: EFE
Actualizado: agosto 26, 2025 10:44 p. m.
Editado por: EFE
Lo que se sabe de la zona binacional pactada entre Colombia y Venezuela
"Les doy las gracias a los ministros y funcionarios del Gobierno de Colombia pero, en especial, al presidente Gustavo Petro porque hemos logrado este acuerdo histórico y nace la primera zona binacional", dijo Nicolás Maduro -
AFP

La Corte Constitucional admitió este martes una demanda contra la creación de la Zona Económica Binacional entre Colombia y Venezuela, interpuesta por un ciudadano que argumenta que lo acordado es un tratado internacional que para poder entrar en vigor debía ser aprobado antes por el Congreso. El alto tribunal señaló en un auto que admitió "la demanda de inconstitucionalidad" presentada por el ciudadano David Jacobo Gómez Zamora contra el memorando de entendimiento con que se crea la zona binacional, que fue firmado el pasado 17 de julio en Caracas.

Igualmente ordenó "decretar la práctica" de pruebas, entre las que está la petición al Gobierno de una copia del memorando de entendimiento y la información de las personas que negociaron el acuerdo, entre otras solicitudes.

Colombia y Venezuela firmaron el mes pasado un acuerdo para crear una zona económica binacional en la frontera, que establece un marco de cooperación para la implementación de la primera zona económica compartida entre ambos países, con una vigencia de cinco años. La iniciativa contempla la integración productiva, el fortalecimiento del comercio bilateral y el impulso conjunto de proyectos sociales y de infraestructura en los sectores de salud, educación, cultura, turismo, transporte, gas, petróleo y electricidad.

Sin embargo, el acuerdo aclara que la creación de esta zona binacional no limita la soberanía de ninguna de las partes ni compromete presupuestos, aunque hizo saltar las alarmas de sectores opositores colombianos. El presidente colombiano, Gustavo Petro, defendió el domingo la creación de la zona binacional porque considera que crea "las condiciones sociales y económicas que permiten que dos pueblos de sangre común e historia común puedan ser dueños de sus territorios, prosperen y vivan bien".

EFE

